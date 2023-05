Premio Strega Poesia 2023, ecco la cinquina

Al Salone Internazionale del Libro di Torino sono stati annunciati i libri finalisti del Premio Strega Poesia, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con Gabinetto Vieusseux, BPER Banca e Parco archeologico del Colosseo, media partner Maremosso, sponsor tecnico IBS.it. Ha condotto l’incontro Neri Marcorè.

I cinque libri finalisti della prima edizione sono:

Silvia Bre , Le campane, Einaudi

, Le campane, Einaudi Umberto Fiori , Autoritratto automatico, Garzanti

, Autoritratto automatico, Garzanti Vivian Lamarque , L’amore da vecchia, Mondadori

, L’amore da vecchia, Mondadori Stefano Simoncelli , Sotto falso nome, Pequod

, Sotto falso nome, Pequod Christian Sinicco, Ballate di Lagosta, Donzelli

Il Comitato scientifico, composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta, ha scelto i finalisti tra i 135 candidati. Una giuria composta da personalità della cultura determinerà l’opera vincitrice. Il premio verrà assegnato il prossimo 5 ottobre, a Roma, presso il Tempio di Venere e Roma all’interno del Parco archeologico del Colosseo.

“Dopo oltre settant’anni dalla sua nascita – commenta Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci – il Premio Strega, divenuto frattanto il più ambito e prestigioso riconoscimento letterario italiano, cui si sono aggiunte negli ultimi decenni altre manifestazioni dedicate alla letteratura europea, alla produzione editoriale per l’infanzia e l’adolescenza, ha deciso di misurarsi con quella che è forse la forma di più elevata della creazione artistica in ambito letterario. Nasce il Premio Strega Poesia e la cinquina dei finalisti inizia al Salone di Torino il lungo viaggio che si concluderà in autunno con la proclamazione del primo vincitore”.

“Desideriamo congratularci con tutti i finalisti del Premio Strega Poesia – continua Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento – e riconoscere il loro importante contributo alla poesia italiana. Siamo molto contenti di partecipare a questa nuova iniziativa del Premio Strega, che da oltre settant’anni accompagniamo in ogni sua manifestazione e che a breve ospiteremo a Benevento per la selezione della cinquina del Premio per la narrativa”.

“Ancora una volta BPER banca è vicina al Premio Strega nella promozione alla lettura – aggiunge Gilberto Borghi, responsabile delle relazioni esterne della banca, – proponendo alle scuole secondarie una silloge di poesie dei cinque autori finalisti e chiedendo agli studenti di scegliere il loro vincitore. Il libro più votato riceverà un premio speciale offerto da BPER Banca. Con questa operazione il nostro obiettivo è quello di promuovere la lettura sfruttando la leva potente ed emozionante della poesia”.

È stata inoltre annunciata la collaborazione con il Gabinetto Vieusseux. Fondato a Firenze nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux, il Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux è stato nell’Ottocento uno dei principali tramiti tra la cultura italiana e quella europea. Nel corso del Novecento la sua attività è proseguita sotto la guida di letterati illustri come Bonaventura Tecchi, Eugenio Montale, Alessandro Bonsanti, Enzo Siciliano. Durante la lunga direzione di Alessandro Bonsanti è stato fondato, nel 1975, l’Archivio Contemporaneo, ideato come luogo di conservazione di manoscritti, carteggi e biblioteche private di importanti personalità della cultura novecentesca. La biblioteca continua a essere incrementata secondo i criteri originari.

“Nel rilancio del Gabinetto Vieusseux non poteva mancare la collaborazione con il Premio Strega – dichiara il presidente Riccardo Nencini. – Il Premio scopre e promuove talenti letterari, noi ne conserviamo e valorizziamo il patrimonio e il talento facendoli conoscere. Tanto più in una società tecnologica, cultura umanistica e scrittura devono avere diritto di cittadinanza. Lontani dall’intrigo delle passioni e dei sentimenti si vive una vita a metà. La poesia emoziona, colpisce, ferisce, ti invita a fermarti e riflettere. In questo tempo di mezzo è quel che ci vuole. I poeti finalisti saranno ospiti del Vieusseux a Firenze. Giuro che ne faremo buon uso”.

La cinquina sarà ospite in diverse località italiane particolarmente attive sul territorio nella promozione della lettura. Queste le tappe: 27 maggio, 38° parallelo, Marsala; 3 giugno, Cervo Ti Strega, Cervo; 14 luglio, Museo MAXXI, L’Aquila; 13/17 settembre Pordenonelegge, Pordenone.