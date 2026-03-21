Premio Strega Poesia 2026: ecco i 12 libri che puntano alla cinquina

Giunto alla quarta edizione, entra nel vivo Premio Strega Poesia: sono infatti 138 (qui l’elenco completo) i libri che hanno partecipato alla prima fase di selezione. Tra questi, il Comitato scientifico – composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta – ha scelto le 12 opere che accedono alla selezione della cinquina finalista.

Questa la dozzina del Premio Strega Poesia 2026:

Alberto Bertoni , Semplici abbandoni, Einaudi.

, Semplici abbandoni, Einaudi. Vito M. Bonito , Firmamento (1990-2025), Argolibri.

, Firmamento (1990-2025), Argolibri. Franco Buffoni , Poesie 1975-2025, Mondadori.

, Poesie 1975-2025, Mondadori. Azzurra D’Agostino, Cosmic Latte, Marcos y Marcos.

Cosmic Latte, Marcos y Marcos. Sofia Fiorini, Il passero bianco, Vallecchi.

Il passero bianco, Vallecchi. Carmen Gallo , Procne Machine, Einaudi.

, Procne Machine, Einaudi. Federico Italiano , Godzilla e altre poesie, Guanda.

, Godzilla e altre poesie, Guanda. Isabella Leardini , Maniere nere, Mondadori.

, Maniere nere, Mondadori. Fabrizio Lombardo , La linea spezzata, Donzelli.

, La linea spezzata, Donzelli. Vincenzo Ostuni , Faldone, Il Saggiatore.

, Faldone, Il Saggiatore. Fabio Pusterla , Fiumi nefrite vortici, Marcos y Marcos.

, Fiumi nefrite vortici, Marcos y Marcos. Giovanna Rosadini, Cicatrici, Einaudi.

Le autrici e gli autori candidati sono stati annunciati in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, a Libri Come – Festa del Libro e della Lettura. Sono intervenuti Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, e i componenti del Comitato scientifico Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Elisa Donzelli, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi e Laura Pugno.

La dozzina sarà presente il prossimo 10 aprile, a Roma, alla 20esima edizione di Ritratti di Poesia.

L’annuncio della cinquina finalista si terrà il prossimo 16 maggio al Salone internazionale del Libro di Torino. Un’ampia giuria composta da personalità della cultura determinerà quindi l’opera vincitrice. Il premio verrà assegnato il 13 ottobre, alla Casa dell’Architettura di Roma presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano.

Il Premio Strega Poesia è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con BPER Banca e Tirreno Power, sponsor tecnici Librerie Feltrinelli e SYGLA.

Quanto al Premio Strega “principale”, sono 79 i libri proposti dai giurati che si giocheranno l’ingresso in “dozzina” dell’80esima edizione.