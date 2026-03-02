Premio Strega 2026: ecco tutti i 79 libri proposti per l’80esima edizione

Da Michele Mari a Bianca Pitzorno, da Francesco Pecoraro a Teresa Ciabatti, da Matteo Nucci a Ermanno Cavazzoni, passando per Enzo Fileno Carabba, Mauro Covacich, Marcello Fois, Nicola Gardini, Tommaso Giagni, Giulia Lombezzi, Laura Pariani, Alcide Pierantozzi, Christian Raimo, Vanni Santoni, Carola Susani, Nadeesha Uyangoda e Marco Vichi: sono 79 i libri proposti dai giurati che si giocheranno l’ingresso in “dozzina” al Premio Strega 2026, giunto all’80esima edizione

Sono 79 i libri proposti all’80esima edizione del Premio Strega (e gran parte delle voci che avevamo raccolto a gennaio hanno trovato conferma). Le motivazioni dei giurati (gli Amici della domenica) che li hanno proposti, sono sul sito dell’ambito riconoscimento letterario.

Spetta ora al Comitato direttivo – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – il compito di selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere. C0sì, mercoledì 1° aprile sarà annunciata la “dozzina”, presso la Camera di Commercio di Roma nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

E veniamo così all’elenco degli ultimi proposti:

Andrea Alba, L’ombra di Kafka (Arkadia), proposto da Claudio Strinati.

Maria Attanasio, La rosa inversa (Sellerio), proposto da Ottavia Piccolo.

Ilaria Bernardini, Amata (HarperCollins), proposto da Simonetta Sciandivasci.

Aldo Boraschi, Diamante (Altre Voci edizioni), proposto da Saverio Simonelli.

Nicola Bottiglieri, Recitare L’Infinito a Capo Horn (Bertoni Editore), proposto da Mariù Safier.

Davide Bregola, Lezioni dalle rovine (leggere, scrivere, vivere) (Avagliano), proposto da Emanuele Trevi.

Edith Bruck, L’amica tedesca (La nave di Teseo), proposto da Aldo Cazzullo.

Enzo Fileno Carabba, L’arca di Noè (Ponte alle Grazie), proposto da Antonio Riccardi.

Teresa Ciabatti, Donnaregina (Mondadori), proposto da Roberto Saviano.

Leonardo Colombati, Non vi sarà più notte (Mondadori), proposto da Alessandro Piperno.

Mauro Covacich, Lina e il sasso (La nave di Teseo), proposto da Edoardo Nesi.

Isabella Delle Monache, Il compagno (Serradifalco Editore), proposto da Lidia Ravera.

Francesco Forlani, L’amico spagnolo (Exòrma), proposto da Giulio Marcon.

Saverio Gangemi, Calùra (Rubbettino), proposto da Massimo Onofri.

Anna Mallamo, Col buio me la vedo io (Einaudi), proposto da Marina Valensise.

Massimo Maugeri, Quel che facciamo dell’amore (La nave di Teseo), proposto da Giorgio Nisini.

Francesco Pecoraro, La fine del mondo (Ponte alle Grazie), proposto da Gianluigi Simonetti.

Bianca Pitzorno, La sonnambula (Bompiani), proposto da Roberta Mazzanti.

Antiniska Pozzi, Tanto domani muori (HarperCollins), proposto da Lia Levi.

Christian Raimo, L’invenzione del colore (La nave di Teseo), proposto da Luciana Castellina.

Nicola Ravera Rafele, Nubifragio (HarperCollins), proposto da Sandra Petrignani.

Cecilia Rita, Mantide (NN Editore), proposto da Ludovica Jaus.

Mariù Safier, La steccaia (FUIS edizioni), proposto da Massimiliano Kornmüller.

Lodovica San Guedoro, Il giardino chiuso (Effigi), proposto da Marcello Rotili.

Gianluigi Schiavon, Parlami morte. Il libro segreto dell’Archiginnasio (Giraldi Editore), proposto da Simonetta Bartolini.

Francesca Scotti, La stagione delle case vuote (Hacca), proposto da Maria Teresa Carbone.

Marialaura Simeone, Un fuoco grande. Bianca Garufi (Les Flâneurs Edizioni), proposto da Giuseppe Lupo.

Giuliana Vitali, Nata nell’acqua sporca (Perrone), proposto da Marco Debenedetti.

Anna Voltaggio, La santa degli altri (Neri Pozza), proposto da Diego De Silva.

Qui le autrici e gli autori proposti nel primo gruppo:

Graziella Bonansea, Tu che non parli, Vanda Edizioni, proposto da Paolo Ferruzzi.

Ermanno Cavazzoni, Storia di un’amicizia, Quodlibet, proposto da Massimo Raffaeli.

Cosimo Damiano Damato, Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza, Rai Libri, proposto da Raffaele Nigro.

Vito di Battista, Dove cadono le comete, Feltrinelli, proposto da Maria Ida Gaeta.

Mara Fortuna, La Canaria, Les Flâneurs Edizioni, proposto da Antonella Cilento.

Massimo Gezzi, Adriatica, Gramma Feltrinelli, proposto da Laura Pugno.

Roberto Ippolito, Wilde come se, SEM, proposto da Elisabetta Mondello.

Orazio Labbate, Chianafera, NN Editore, proposto da Alberto Casadei.

Fabio Macaluso, Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolare, Marsilio, proposto da Daniele Rielli.

Michele Mari, I convitati di pietra, Einaudi, proposto da Vittorio Lingiardi.

Sebastiano Martini, Il frastuono del mondo, Voland, proposto da Dario Buzzolan.

Lorenzo Pavolini, Mille, Marsilio, proposto da Giorgio van Straten.

Pucci Romano, La soluzione, Love Edizioni, proposto da Riccardo Cavallero.

Irene Salvatori, Non ancora 101, Marcos y Marcos, proposto da Daniele Mencarelli.

Nadeesha Uyangoda, Acqua sporca, Einaudi, proposto da Gaia Manzini.

Piera Ventre, Stella randagia, NN Editore, proposto da Romana Petri.

Qui autrici e autori del secondo gruppo, reso noto due settimane fa:

Giovanna Albi, Il castello di carte, Di Felice Edizioni, proposto da Francesca Pansa.

Ilaria Camilletti, Ilaria nella giungla, Accento, proposto da Fabio Geda.

Gaja Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, Marsilio, proposto da Serena Dandini.

Baldissera Di Mauro, Ugo, Elliot, proposto da Filippo La Porta.

Nicola Gardini, Daddy, Mondadori, proposto da Renata Colorni.

Tommaso Giagni, La fabbrica e i ciliegi, Ponte alle Grazie, proposto da Gioacchino De Chirico.

Elisabetta Liguori, Il figlio ostinato, Piemme, proposto da Francesco Caringella.

Giulia Lombezzi, L’estate che ho ucciso mio nonno, Bollati Boringhieri, proposto da Alessandra Tedesco.

Roberto Maggiani, Un uomo in Argentina, Il ramo e la foglia edizioni, proposto da Franco Buffoni.

Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore, Feltrinelli, proposto da Giancarlo De Cataldo.

Elena Rui, Vedove di Camus, L’Orma, proposto da Lisa Ginzburg.

Vanni Santoni, Il detective sonnambulo, Mondadori, proposto da Marco Cassini.

Lucia Tancredi, Ersilia e le altre, Ponte alle Grazie, proposto da Loredana Lipperini.

Federico Tavola, La grammatica di frontiera, Solferino, proposto da Maria Rosa Cutrufelli.

Marcello F. Turno, A Love Supreme, Alpes Italia, proposto da Laura Massacra.

Marco Vichi, Occhi di bambina, Guanda, proposto da Laura Bosio.

E qui scrittrici e scrittori presenti nel terzo gruppo, comunicato la settimana scorsa:

Fabio Andina, L’interno delle nuvole (Rubbettino), proposto da Gianpiero Gamaleri.

Lavinia Bianca, La vita potenziale (Gramma Feltrinelli), proposto da Fulvio Abbate.

Enrico Bruschi, Riflessi inversi – Nella mente di Mariù Pascoli (Maschietto Editore), proposto da Maria Concetta Mattei.

Valerio Callieri, AS3 (Fandango Libri), proposto da Paolo Di Paolo.

Marcello Cantoni, Vento in faccia (La Corte Editore), proposto da Ignazio R. Marino.

Bruno Damini, Il primo a prender fuoco fu Totò – La Grande Storia di monsù Peppino cuoco errante (Minerva Edizioni), proposto da Roberto Barbolini.

Paola Dell’Erba, Penultimo desiderio (Graus Edizioni), proposto da Maria Cristina Donnarumma.

Mario De Quarto, Libero nella città dei papi (Marlin), proposto da Rosa Maria Grillo.

Marcello Fois, L’immensa distrazione (Einaudi), proposto da Helena Janeczek.

Vittorio Giacopini, Ogni altro tempo è Pace (Nutrimenti), proposto da Alberto Rollo.

Simone Lisi, Le interruzioni – Romanzo provvisorio su mia madre (effequ), proposto da Gabriele Ametrano.

Laura Marzi, Stelle cadenti (Mondadori), proposto da Paolo Mieli.

Mota, La luce inversa (Wojtek), proposto da Silvio Perrella.

Laura Pariani, Primamà (La nave di Teseo), proposto da Francesca Serafini.

Alcide Pierantozzi, Lo sbilico (Einaudi), proposto da Donatella Di Pietrantonio.

Piero Salabè, Mortacci mia (La nave di Teseo), proposto da Claudia Durastanti.

Eduardo Savarese, Una piccola luce (Alter Ego), proposto da Simona Cives.

Carola Susani, Il dio delle genti (minimum fax), proposto da Valeria Parrella.