Cecilia Rita: “Mantide, il mio romanzo sull’atavico senso di colpa femminile…”

Cecilia Rita Ã¨ al debutto con un romanzo sull’atavico senso di colpa femminile: quello della “donna-mantide” che rifiuta il ruolo di cura, e che dunque Ã¨ colpevole di infrangere le “regole” scritte per lei – La sua riflessione su ilLibraio.it, in cui cita Ludwig Wittgenstein, Natalia Ginzburg e David Foster Wallace
Il titolo del mio libro Ã¨ Mantide, e quindi inizierei da un piccolo gioco linguistico in cui in un certo senso câ€™entra un altro insetto; nelle sue Ricerche, Ludwig Wittgenstein propone un esperimento mentale, e dice: “supponiamo che ciascuno abbia una scatola in cui câ€™Ã¨ qualcosa che noi chiamiamo ‘coleottero‘. Nessuno puÃ² guardare nella scatola dellâ€™altro; e ognuno dice di sapere che cosâ€™Ã¨ un coleottero soltanto guardando il suo coleottero. â€“ Ma potrebbe ben darsi che ciascuno abbia nella sua scatola una cosa diversa. Si potrebbe addirittura immaginare che questa cosa mutasse continuamente”.
Ecco, Wittgenstein Ã¨ stato un filosofo, e nelle Ricerche filosofiche rifuggiva il solipsismo del Trattato e passava dal chiedersi come devâ€™essere il mondo per rendere possibile il linguaggio a cercare di capire come devâ€™essere il linguaggio considerato comâ€™Ã¨ davveroÂ il mondo, ma la metafora si addice anche al nostro tema: câ€™Ã¨ chi guarda il suo coleottero e lo chiama cosÃ¬, atavico senso di colpa femminile, ma ognuno sente una cosa diversa e questa cosa muta incessantemente, in base a illuminismi sociali e scatti di tempo.
Ci sono modelli, archetipi, come lo sono Elena di Troia e la prima Eva del mondo; câ€™Ã¨ il pozzo profondo di cui parla Natalia Ginzburg nel suo articolo del 1948: “Ho conosciuto moltissime donne, e adesso sono certa di trovare in loro qualcosa che Ã¨ degno di commiserazione, un guaio tenuto piÃ¹ o meno segreto: la tendenza a cascare nel pozzo e trovarci una possibilitÃ di sofferenza sconfinata che gli uomini non conoscono forse perchÃ© sono piÃ¹ forti di salute o piÃ¹ in gamba a dimenticare se stessi e a identificarsi con lavoro che fanno, piÃ¹ sicuri di sÃ© e piÃ¹ padroni del proprio corpo e della propria vita e piÃ¹ liberi”. Eppure, ho la sensazione che oggi le donne riescano a trascinare nel pozzo anche i loro uomini, e che tutti i discorsi su Elena ed Eva non funzionino piÃ¹, ma non perchÃ© siano deboli o deludenti come spiegazioni, bensÃ¬ proprio perchÃ© sono spiegazioni.
Lâ€™atavico senso di colpa femminile, o anche genericamente atavico senso di colpa o addirittura soltanto senso di colpa, alla fine Ã¨ proprio questo: lâ€™inadeguatezza dovuta allâ€™incapacitÃ di ricoprire il ruolo per cui siamo stati educati, quello che abbiamo ereditato e quello che altri, e altre, hanno ricoperto egregiamente prima di noi. Ãˆ questa sensazione di insicurezza che ho visto in molti ragazzi (al maschile), nati alla fine degli anni Novanta, cresciuti con lâ€™intuizione di una sensibilitÃ , con una recidivitÃ melanconica, il rifiuto di battersi e picchiare, insomma una certa, generazionale cedevolezza di carattere alla quale non erano stati preparati dai loro padri, quegli uomini di cui parla Natalia Ginzburg, piÃ¹ bravi a dimenticare se stessi e a identificarsi con il lavoro che fanno.
Lo diceva David Foster Wallace in una (la numero 269) delle lunghissime e spesso trascurate note del suo capolavoro Infinite Jest, con quellâ€™insieme di ironia e visionarietÃ che lo contraddistingueva, attraverso le parole di uno suoi personaggi piÃ¹ misteriosi e defilati, che si chiede che cosa, alla fin fine, si puÃ² definire abuso: “O anche diciamo un padre cosÃ¬ abile a fare i lavori di casa e sa aggiustare tutto e si fa aiutare da suo figlio ma Ã¨ talmente assorbito dai suoi progetti (il padre) che non pensa mai di spiegare al figlio come vengono svolti i progetti, tanto che lâ€™Â«aiutoÂ» del figlio non va mai oltre il semplice passare al padre una chiave specifica o prendergli una limonata o delle viti fino al giorno in cui [â€¦] tutte le possibilitÃ di istruzione transgenerazionale sono perse per sempre, e il figlio non impara mai a essere altrettanto abile nei lavori di casa e quando câ€™Ã¨ qualcosa che non funziona nel suo monolocale deve chiamare degli operai presuntuosi con le unghie sudice per aggiustarla, e si sente terribilmente disadatto (il figlio), non solo perchÃ© non Ã¨ capace di aggiustarla ma perchÃ© questa capacitÃ di aggiustare le cose gli pareva sembrasse al padre tutto ciÃ² che era indipendente e virile e non-handicappato in un maschio americano. Griderebbe Â«Abuso!Â» se fosse il figlio incapace, a ripensarci?Â».
Ecco perchÃ¨ oggi, nel 2025, i ripetuti tentativi di difendere la donna dallâ€™accusa mossa a Elena di Troia, ovvero di aver istigato ciÃ² che ha svuotato di uomini la Ionia, mostrano unâ€™insistenza compulsiva e stridula che tradisce unâ€™eccessiva propensione alle rimostranze: unâ€™excusatio non petita. PerchÃ© lâ€™atavico senso di colpa femminile Ã¨ un concetto che abbiamo creato noi, aprÃ©s coup, osservando tutti gli anni di storia del genere umano stesi uno sopra lâ€™altro a seccare, e se esiste appartiene a tutti i generi e, talvolta, nella donna si manifesta come lâ€™erotismo del martirio, il peccato di tracotanza compiuto nel tentativo sclerotico di prendersi cura: basta ascoltare Carey Mulligan nei panni di Felicia Montealegre nel film Maestro (2023), quando ormai avanti con gli anni spiega alla sua amica che suo marito, il direttore dâ€™orchestra Leonard Bernstein, non ha mai nascosto di saper amare anche gli uomini, e in ogni caso le ha fatto presente fin da subito che, se voleva rimanerle accanto, avrebbe dovuto accettare di non essere lâ€™unica: “Not that he failed me. It was my own arrogance. To think I could survive on what he could give. It was a sort of banner i wore so proudly: ‘I donâ€™t need'”. Ed Ã¨ per questo che in Mantide ci sono tante vittime quanti carnefici, ed Ã¨ perciÃ² difficile fare distinzione: le vittime, con il loro vittimismo oltranzista, si fanno carnefici, e i carnefici, con la lungimiranza della visione rivolta verso un futuro per gli altri indecifrabile, diventano vittime. E tutto questo a causa della loro inadeguatezza, per lâ€™incapacitÃ di sottrarsi ai ruoli che pensano di essere costretti ad assumere.
L’AUTRICE – Cecilia Rita, nata a Recanati nel 1999, fa lavori saltuari e vive tra le Marche e Torino, dove studia attualmente Culture Moderne Comparate. Ha frequentato la Scuola Holden e il suo progetto finale Ã¨ stato presentato allâ€™edizione 2023 di Opening Doors.
Ora Ã¨ al debutto per NN con un romanzo sull’atavico senso di colpa femminile: quello della “donna-mantide” che rifiuta il ruolo di cura, e che dunque Ã¨ colpevole di infrangere le “regole” scritte per lei.
La protagonista di Mantide, Mia, ha 27 anni e fa la moderatrice di contenuti: tutti i giorni passa in rassegna e censura da Internet i video piÃ¹ violenti o pornografici. Da quando il suo ex fidanzato, Ruben, Ã¨ morto folgorato nella vasca da bagno, Mia vive un loop di nichilismo e rimorso; lei e Ruben sono stati insieme dieci anni, in una relazione intossicata dai continui ricatti emotivi di lui e dalla sua paura di abbandonarlo. Quando vede il video di una ragazza identica a lei, Sofia, che tenta il suicidio, Mia si mette sulle tracce di Lapo, fidanzato di Sofia e musicista in ascesa, e di Margot, lâ€™amante di Sofia, che fa la escort e la ballerina in un night club. Con i due ragazzi, Mia costruisce una relazione sentimentale e sessuale, come se entrare in intimitÃ con il lutto altrui la aiutasse ad affrontare il proprio ed uscire dal guscio. Ma Ã¨ solo quando lâ€™amica Miriam propone a lei e Margot di andare a vivere tutte insieme in una piccola comunitÃ di donne, che Mia sembra trovare un posto in cui ricomporsi, in un patto di sorellanza fuori dagli schemi.
