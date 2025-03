L’indagine sulle professioni dell’editoria: quali sono le competenze più richieste?

Fino al 31 marzo si può partecipare al sondaggio promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con i Master in Editoria dell’Università Cattolica e ALMED. L’obiettivo del progetto? “Indagare le evoluzioni delle professioni, i ruoli, le competenze più richieste…” – I particolari

Al via la seconda fase di rilevazione dedicata all’Indagine sullo stato dell’occupazione in editoria, i trend emergenti e le competenze più richieste, con un rapido sondaggio online, a cui si può rispondere entro il 31 marzo. L’iniziativa è del Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con i Master in Editoria dell’Università Cattolica e ALMED (Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo).

Il sondaggio è rivolto alle case editrici e alle imprese del settore editoriale (librerie e negozi online, agenzie letterarie e di servizi, reti promozionali e distributivi). Quanti ai dati raccolti. saranno trattati in forma anonima e aggregata.

L’obiettivo del progetto è “indagare le evoluzioni delle professioni, i ruoli, le competenze e le attitudini più richiesti, i ‘temi caldi’ che interessano le aziende per rendere più efficace l’incontro tra domanda e offerta di professionisti, aspetto sempre più cruciale per affrontare le sfide del settore”.

I risultati saranno presentati nel convegno dedicato all’interno del progetto Book Makers del Salone 2025 e raccolti in un report a disposizione delle realtà di filiera che parteciperanno alla sua realizzazione.

Alle aziende che espongono al Salone di Torino, sarà fornito un pass espositore per chi completerà la survey e indicherà nella sezione finale la ragione sociale della propria azienda e il proprio ruolo. Per le aziende che non espongono, è previsto un ingresso giornaliero (è previsto un solo pass per azienda).