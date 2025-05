Il Salone del libro di Torino tornerà dal 14 al 18 maggio 2026 (dopo i numeri record del 2025, con 231mila partecipanti)

In un contesto non certo semplice, dati alla mano, per la filiera del libro, il Salone del libro di Torino si conferma un’oasi felice, lontana dalle difficoltà che in questi mesi vivono le librerie (grandi e piccole, in particolare al Centro-Sud).

Sì perché in questi giorni un’ondata di ragazze e ragazzi – come già nelle ultime edizioni – ha riempito gli stand di case editrici grandi e piccole (non solo dei marchi specializzati nei generi più amati, come il romance, il fantasy e la narrativa young adult).

Non a caso, l’edizione 2025 del Salone chiude con con numeri record e una generale soddisfazione tanto a livello di presenze (tante ragazze e ragazzi nei padiglioni) quanto di vendite negli stand.

231mila persone al Lingotto in 5 giorni

Come si legge nella nota finale del Salone, in 5 giorni sono passate dal Lingotto ben 231.000 persone, “che hanno incontrato ospiti da tutto il mondo e case editrici in un’atmosfera di gioia e partecipazione, per tracciare parole nuove, sguardi sul mondo e per festeggiare l’appartenenza a una grande e variegata comunità di lettrici e lettori”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

In crescita le presenze il giovedì

La giornata che cresce di più dopo il sabato – che resta la giornata con maggior affluenza – è il giovedì, che è cresciuto dell’11% rispetto allo scorso anno”.

977 spazi espositivi, 70 sale, oltre 2.500 eventi al Lingotto e 800 sul territorio con il Salone Off, questi altri numeri significativi legati all’edizione 2025.

Il successo del “Romance Pop Up”

Un successo il nuovo “Romance Pop Up”: le 11 sale dell’UCI Cinema del Centro Commerciale del Lingotto hanno accolto più di 3500 lettrici (e qualche lettore), ⁠52 autrici (e un autore). Al lancio del progetto, le 9120 prenotazioni disponibili sono andate sold out in poco più di mezz’ora.

All’interno del cinema, oltre ai firmacopie con le autrici, il pubblico ha trovato una libreria specializzata con 180 titoli, tra cui alcune anteprime e 9mila volumi e un’ area speciale dedicata alle self Publisher realizzata in collaborazione con il FRI – Festival Romance.

La conferenza stampa finale

Il Salone appena trascorso è stato raccontato in Arena Bookstock da Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro; Claudia Porchietto, Sottosegretario alla Presidenza Regione Piemonte; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Alessandro Isaia, Segretario Generale Fondazione per la Cultura Torino; Domenico Carretta, Assessore ai Grandi Eventi Città di Torino; Annalena Benini, Direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino e Piero Crocenzi, Amministratore delegato di Salone Libro s.r.l.

L’edizione 2026 vedrà ospite la Grecia

Durante la conferenza è stato annunciato anche il Paese Ospite d’Onore del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, che sarà la Grecia.

Quanto alle date della prossima edizione, il Salone “tornerà ad accogliere editori, lettrici, lettori, autori e autrici dal 14 al 18 maggio 2026” (tornerà anche il Rights Centre dal 13 al 15 maggio 2026).

“+300% per il Castoro OFF”

A proposito di editori soddisfatti, da il Castoro OFF indicano addirittura un +300% per il marchio romance, e una crescita del 10% delle vendite allo stand del Castoro con i titoli per bambini e ragazzi. L’editrice Renata Gorgani parla non a caso di “un’edizione straordinaria e sorprendente sotto ogni punto di vista” per i suoi marchi. Gorgani, a proposito delle tante giovani lettrici di romance, aggiunge: “C’è un interesse crescente per questo genere tra quella che è a tutti gli effetti una nuova comunità appassionata di lettrici e lettori, con età molto trasversali ed esigenze molto precise verso la qualità delle storie e dell’oggetto libro e della sua estetica. (…) In un momento di difficoltà del mercato riuscire a raggiungere anche un pubblico di lettori deboli o intermittenti è un risultato straordinario, e questa edizione del Salone dimostra che è un risultato possibile. Un successo che ci porta a guardare con fiducia al futuro del libro, con entusiasmo e passione”

Fotografia header: Salone del libro di Torino 2025 GettyEditorial 19-5-2025