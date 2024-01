Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri: il programma del Seminario 2024

Torna anche nel 2024, dal 23 al 26 gennaio, il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, giunto alla sua quarantunesima edizione, nel tradizionale appuntamento in quattro giornate presso la storica Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

L’annuale Seminario, che coinvolge editori e librai italiani e internazionali, è organizzato con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Librai Italiani e il Centro per il Libro e la Lettura.

La giornata conclusiva, solitamente attesa dai professionisti di trenta Paesi, potrà essere seguita in collegamento zoom, previa registrazione all’indirizzo https://qrco.de/uem41.

Il Seminario è da sempre un importante momento di confronto sul mondo del libro, in cui si prendono in esame i diversi aspetti e le criticità proprie di un’attività affascinante e fondamentale per la diffusione della cultura come quella delle librerie: gestione, organizzazione, distribuzione, commercializzazione e promozione. Un laboratorio, dunque, in cui si vuole progettare, discutere, conoscere le dinamiche di un mondo complesso ma sempre vitale che ha al suo centro il libro.

Il Seminario si inaugurerà martedì 23 gennaio alle 15.30 con i saluti di benvenuto di Alberto Ottieri (Presidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri; Messaggerie Italiane e Emmelibri), Stefano Mauri (Vicepresidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri; Messaggerie Italiane e Gruppo editoriale Mauri Spagnol) e Renata Codello (Segretario Generale della Fondazione Cini). Seguiranno gli interventi in collegamento con Innocenzo Cipolletta (Associazione Italiana Editori) e Paolo Ambrosini (Associazione Librai Italiani). Subito dopo avverrà la presentazione delle due giornate didattiche a cura di Alberto Ottieri, della Giornata conclusiva a cura di Stefano Mauri, e delle libraie e librai allievi a cura di Romano Montroni (Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri). Alle 16.30, l’intervento di Angela Di Biaso (Emmelibri) e Simonetta Pillon (Informazioni Editoriali) Analisi del mercato del libro nel quinquennio 2019-2023. Concluderanno la giornata alle 17 Luca Domeniconi (Feltrinelli) e Edoardo Scioscia (Gruppo Libraccio) introducendo gli argomenti didattici del Seminario e presentando i gruppi di lavoro.

La prima giornata, mercoledì 24 gennaio, sarà dedicata a La gestione economica e finanziaria della libreria e la gestione dell’assortimento: alle ore 9 Roberto Miglio (Messaggerie Italiane)

tratterà il tema de La ricerca dell’equilibrio. Le variabili economico-finanziarie nella gestione della libreria; a seguire, alle ore 9.45, Mirco Dordolo (Gruppo Libraccio) parlerà de Il Conto economico come strumento di gestione, cui seguirà alle 11 l’intervento di Giovanni Franza (Emmelibri) su Il rendiconto finanziario a supporto della pianificazione dei fabbisogni della libreria. Alle ore 12 Romano Montroni dialogherà con lo psicoanalista Vittorio Lingiardi sul tema de L’intramontabile valore del servizio al cliente. Nel pomeriggio, si alterneranno gli interventi di Anita Barrella (Feltrinelli) e Luca Domeniconi (Feltrinelli) su Gestire l’assortimento, gestire la propria identità alle ore 14.30, e Marco Di Dio e Alessandro Olivari (Jakala Group) su Cultura e dati, cultura dei dati alle ore 17.15.

La seconda giornata, giovedì 25 gennaio, sarà dedicata invece al lavoro di gruppo: al mattino a partire dalle ore 9 libraie e librai partecipanti applicheranno quanto appreso nel corso della

prima Giornata e presenteranno i risultati del loro lavoro con Edoardo Scioscia e Luca Domeniconi. Nel pomeriggio, alle 14.30, verranno consegnati i diplomi di partecipazione e la libraia Eleonora Tassoni della Libreria Rinascita (Ascoli Piceno), vincitrice della quarta Borsa di lavoro Nick Perren, racconterà la sua esperienza libreria londinese Waterstones di Gower Street. Alle ore 15 seguirà la tavola rotonda Infrangere le regole: nuovi format di librerie, con la partecipazione di Michael Busch (Thalia) e James Daunt (Waterstones e Barnes & Noble), moderati da Porter Anderson (Publishing Perspectives). Chiuderà la giornata alle 16.50 Denis Mollat (Librairie Mollat) con l’intervento Il successo e la ragion d’essere della libreria indipendente nr. 1 in Francia.

La giornata conclusiva di venerdì 26 gennaio, intitolata Le nuove sfide e condotta da Giovanna Zucconi, si aprirà alle 9.30 con un’introduzione di Stefano Mauri e Alberto Ottieri; a seguire, sempre Alberto Ottieri introdurrà e coordinerà gli Scenari economici di mercato; seguiranno gli interventi Proiezioni per il 2024: dove va la spesa delle famiglie italiane? di Angelo Tantazzi (Prometeia) e Il mercato del libro italiano e europeo di Ricardo Franco Levi (Federation of European Publishers). Alle 10.20 verranno consegnati i due premi dell’anno: il diciottesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri al libraio Fabio Lagiannella e la quinta Borsa di lavoro Nick Perren alla libraia Veronica Tati.

Si terrà poi alle ore 11 la consueta tavola rotonda internazionale, coordinata da Stefano Mauri, quest’anno dedicata a Nuove sfide e déjà vu, cui parteciperanno Michael Busch (Talia), James Daunt (Waterstone e Barnes & Noble), Sophie de Closets (Presidente e direttore generale Flammarion), Andrew Franklin (Presidente di Profile Books), Denis Mollat, uno dei maggiori librai indipendenti francesi, Felicitas von Lovenberg (Direttore editoriale di Piper Verlag), moderati da Porter Anderson (Publishing Perspectives).

Alle 12.30 si terrà l’intervento dello scrittore Javier Cercas, Malintesi della modernità, a cui seguiranno i saluti di chiusura del Seminario di Stefano Mauri e Alberto Ottieri.

Fotografia header: Seminario della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, foto di Yuma Martellanz