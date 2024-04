La scrittrice Sophie Kinsella: “Ho un cancro al cervello”

“Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità”. Così, via Instagram, la scrittrice Sophie Kinsella, autrice di bestseller come I love shopping, parla della sua malattia rivolgendosi direttamente alle sue tante lettrici e ai suoi tanti lettori nel mondo.

Sophie Kinsella, il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham, ha 54 anni, e vive a Londra con il marito e cinque figli.

Da noi è pubblicata da Mondadori: ha cominciato il suo percorso di successo nel 2000 con il primo romanzo della serie I love shopping, cui ne sono seguiti altri otto, tutti con protagonista l’amatissima Becky Bloomwood.

Dal 2003 ha inoltre pubblicato Sai tenere un segreto?, La regina della casa (2005), Ti ricordi di me? (2008), La ragazza fantasma (2009), Ho il tuo numero (2011), Fermate gli sposi! (2013), Dov’è finita Audrey? – il suo primo romanzo young adult (2015) -, La mia vita non proprio perfetta (2017), Sorprendimi! (2018), La famiglia prima di tutto! (2019), e Amo la mia vita (2020) e Attenti all’intrusa! (2021). Dal 2018 ha scritto la serie per bambini Io e Fata Mammetta. Lo scorso anno ha pubblicato Sono esaurita.