Le nuove coordinate dell’arcipelago editoriale del Touring Club Italiano e la “geografia sentimentale”

Fondata 130 anni fa, nel 1894, da un gruppo di ciclisti, con il nome Touring Club Ciclistico Italiano, l’associazione Touring Club Italiano (che oggi è una fondazione senza scopo di lucro) è diventata una delle istituzioni turistiche con più iscritti in Italia (circa 150mila).

La novità delle ultime settimane è rappresentata dalla creazione di una direzione editoriale, affidata a Ottavio Di Brizzi (a riporto del direttore generale Giulio Lattanzi).

L’editor, già responsabile della saggistica prima in Rizzoli e poi in Marsilio, e in precedenza in Fabbri e Corriere della Sera, guida un team formato da una trentina di professionisti, che si occupano dell’area digitale, dei periodici, delle guide, dell’archivio e dell’area libri.

ilLibraio.it ha parlato delle molte novità in arrivo con lo stesso Di Brizzi, che ha chiarito gli obiettivi del suo ruolo: “Dopo sette felici anni in Marsilio, ho colto l’opportunità di intraprendere un percorso nuovo e stimolante. Sì perché il Touring vive una fase di profondo cambiamento. Parliamo di una realtà con 130 anni di storia alle spalle, di un gruppo risanato e in salute, che ha deciso di entrare con più forza nelle librerie, estendendo dunque il raggio d’azione, per provare a raggiungere un pubblico nuovo, formato da giovani ma non solo, sia attraverso i libri sia attraverso gli strumenti offerti dal digitale. E quindi anche lavorando in modo nuovo sui social, crescendo nell’area video e promuovendo newsletter verticali“. A questo proposito, anticipa Di Brizzi, “ne stiamo mettendo a punto una dedicata all’enogastronomia“.

Per il neo-direttore editoriale “ci sono le condizioni per mettere a sistema tutte le anime del Touring, tra cui la nostra storica rivista mensile, che di recente è stata totalmente rinnovata, lavorando all’integrazione della componente analogica e di quella digitale. Anche perché il Touring è già oggi tante cose allo stesso tempo: all’interno del club è sentita da un lato la necessità di continuare proporre una produzione editoriale di prestigio, dall’altra quella di far crescere la community, promuovendo ad esempio eventi sul territorio, e aumentando le collaborazioni con gli enti pubblici. Puntiamo a offrire una proposta più vasta e trasversale, tipica di una casa editrice di saggistica a tutto campo, perché no, più pop, destinata a pubblici interessati alle culture, alle esperienze e alle passioni del viaggio, alla filosofia e all’avventura intellettuale, alla sostenibilità ambientale, alla mobilità dolce e alla valorizzazione del patrimonio italiano e mediterraneo“.

Non si può infatti evadere il tema dell’impatto della pandemia sul turismo e, di conseguenza, sulla produzione editoriale legata al mondo del viaggio, i cui effetti si continuano (e continueranno) a registrare. A questo proposito, per Di Brizzi “nel post-Covid non si può non parlare di ‘viaggio consapevole‘, a un’esperienza più profonda, anche di svelamento di spazi di prossimità, una dimensione nascosta e interna del piacere della scoperta e della conoscenza… un sapere con sapore… più che in relazione all’esotismo o all’edonismo. Quanto al mercato, quello delle guide è quasi ritornato ai livelli pre-pandemia. Al di là delle vendite, però, è necessario riflettere sul radicale cambiamento dello scenario, che ha visto anche in questo settore la rapida ascesa degli strumenti digitali“.

Più in generale, per Di Brizzi “il turismo di questi anni è diventato esperienziale, tematico. Spesso, cioè, si associa a degli interessi e a delle passioni specifiche”. Di conseguenza, “le guide turistiche vanno ripensate in un’ottica più autoriale… in qualche modo più personale, narrativa. Come Touring, quindi, intendiamo interpretare il nostro ruolo di editori sì da attori competenti com’è stato finora, ma al tempo stesso capaci di proporre esperienze gratificanti, di scoperta. Insomma, vorremmo offrire qualche coordinata inusuale o inattesa, che lavori anche sul piano delle emozioni, delle seduzioni, oltre a offrire destinazioni e orientamento”. Per il direttore editoriale, infatti, “l’asse dell’utilità e del piacere devono viaggiare parallelamente, ecco perché stiamo immaginando nuovi progetti in grado di valorizzare entrambi gli aspetti”.

Premesso che oggi il Touring pubblica 10-15 guide Verdi l’anno (tra novità e ristampe aggiornate), circa 10 guide Routard (che il Touring cura e propone nella versione italiana), oltre a una ventina di Cartoville (“una collana di buon successo, che interpreta esigenze nuove, penso ad esempio ai viaggi brevi“, sottolinea sempre il direttore editoriale) e alla rivista mensile per i soci”, veniamo in concreto ai cambiamenti in arrivo, che non saranno pochi e che vedranno al centro soprattutto i libri e la comunicazione online.

Si parte con il debutto in libreria, il 12 aprile, di Mappe, “un nuovo libro-rivista di circa 200 pagine, che incrocia vari linguaggi, un prodotto editoriale destinato a lettrici e lettori curiosi. Un trimestrale, che avrà un andamento monografico. Quanto al primo numero, è dedicato ai confini, in senso metaforico. Ci sarà spazio – anticipa Di Brizzi – per racconti, brevi saggi, reportage fotografici d’autore, mappe tematiche… infografiche. Tra le firme del primo numero, Pietro Del Soldà, Maddalena Fingerle, Umberto Guidoni, Andrea Marcolongo e Michele Masneri”. L’intento – argomenta l’editore – è quello di “costruire mappe mobili ed eccentriche, che definirei ‘mappe dell’immaginario’. Vogliamo proporre una rappresentazione sorprendente del reale, e una messa in discussione della realtà stessa. Del resto anche la geografia è un modello di interrogazione e interpretazione della realtà”.

Di Brizzi, che nel corso della nostra intervista anticipa che il secondo numero del trimestrale Mappe sarà dedicato alle piccole isole (“anche in questo caso come parola-boa, per divertirsi a girarci intorno, in senso metaforico”), poi aggiunge: “Il Touring di domani non sarà solo una casa editrice di viaggi e turismo. Vogliamo pubblicare libri di saggistica e di non fiction narrativa – non solo travel e nature writing dunque – con un forte senso dello spirito dei luoghi, per far coincidere le coordinate della geografia con quelle dell’arte e dell’antropologia, con quella della Storia e delle storie”.

Non solo: “Amplieremo la nostra proposta di atlanti tematici, che permetteranno percorsi sempre più trasversali e originali”. Alla base, “la convinzione che la geografia fisica non possa che muoversi di pari passo con la geografia sentimentale“.

Quanto all’area digitale, oltre agli elementi già evidenziati, “l’idea è quella di favorire una maggiore integrazione tra sito, social, rivista mensile e attività della casa editrice, per dar vita a un ecosistema“. Con l’obiettivo, sfidante, di ripensare e adattare allo spirito del presente l'”arcipelago Touring“.