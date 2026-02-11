“Una nave di libri per Barcellona”: il viaggio letterario verso la Catalogna per la festa di Sant Jordi

Ritorna il 21 aprile l’iniziativa “Una nave di libri per Barcellona”: un viaggio letterario verso la capitale della Catalogna (che parte da Civitavecchia) per festeggiare la Giornata Mondiale del Libro, che nella città spagnola coincide con la festa di Sant Jordi. Una crociera all’insegna della letteratura, che vedrà a bordo la presenza di scrittrici, scrittori, artisti e protagonisti della cultura italiana e catalana – I particolari

Il 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, a Barcellona, come abbiamo raccontato, è anche la festa di Sant Jordi, patrono della capitale della Catalogna. E la tradizione vuole che gli uomini regalino una rosa alle donne e ricevano in cambio un libro, trasformando la città in un grande festival “letterario” a cielo aperto.

In occasione di questa ricorrenza, torna anche quest’anno Una nave di libri per Barcellona, un viaggio letterario, organizzato da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti, Grimaldi Lines Tour Operator, e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, dell’ANP e di Rai Libri

Il viaggio, a bordo di una nave Grimaldi Lines, condurrà lettrici e lettori nella città catalana al termine di una “crociera letteraria“.

Pensato come un’esperienza culturale immersiva, la crociera comincerà il 21 aprile da Civitavecchia e, dopo una sosta a Porto Torres per imbarcare il 22 aprile i viaggiatori dalla Sardegna, la nave approderà a Barcellona il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro.

A bordo si alterneranno presentazioni, dialoghi e momenti di spettacolo con scrittori, artisti e protagonisti della cultura italiana e catalana. Tra gli altri, hanno già confermato la loro presenza Gabriella Genisi, Michela Marzano, Bernardina Rago, Roberto Riccardi, Angelica Grivel Serra, lo scrittore catalano Valentí Gómez Oliver, Bruno Luverà, l’attore e scrittore Gianluca Medas, il conduttore Rai Beppe Convertini, la cantante Valentina De Rosa e lo chef Kumalè, che sarà intervistato da Bruno Gambacorta. A Barcellona è in programma anche una passeggiata gastronomica e letteraria con Alessandro Castro, per scoprire la città attraverso i sapori e i racconti.

Dopo l’esperienza di Un treno di libri per Napoli, che tra il 2007 e il 2008 portò cinquecento viaggiatori a Galassia Gutenberg con scrittori, attori e giornalisti, nel 2010 è stata varata la prima edizione di Una nave di libri per Barcellona. Da allora l’iniziativa è cresciuta, coinvolgendo diversi protagonisti della scena culturale italiana: dai premi Strega Emanuele Trevi e Nicola La Gioia a Melania Mazzucco, Valeria Parrella, Carlo Lucarelli, fino a musicisti come Teresa De Sio, Mimmo Locasciulli, Eugenio Bennato, attori come Isabella Ragonese e grandi chef come Gennaro Esposito.

Accanto alla Nave di libri, la rivista Leggere:tutti ha ideato e realizzato altri format, come aMare Leggere, festival della lettura per studenti sul mare nel 2026 in programma dal 24 al 27 marzo e dal 5 all’8 maggio, e Food&Book.