A Roma apre “Aleph”, il bookshop gestito da Tlon nella Galleria d’Arte Moderna

Il bookshop della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha appena inaugurato una nuova gestione affidata a Tlon.

Il bookshop Aleph (viale delle Belle Arti 131) sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 18:30. Il suo nome deriva da una raccolta di racconti di Jorge Luis Borges, al quale si deve anche il nome dello stesso progetto Tlon, e che oltre che semplice punto vendita vorrà essere un luogo di incontro.

La libreria, da sempre un riferimento per gli appassionati d’arte, romani e non solo, riapre quindi le sue porte al pubblico in una veste rinnovata, offrendo a Tlon una nuova e importante collaborazione, in linea con lo spirito del suo progetto culturale (del quale su ilLibraio.it abbiamo parlato in questa intervista a cura di Noemi Milani), che sin dalla nascita si è proposto come crocevia tra diversi saperi, ambiti e progettualità in dialogo tra loro e in continua espansione.