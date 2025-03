Editori e librai si incontrano ad Abano Terme per “Tribùk 2025”

Dal 16 al 19 marzo 2025, ad Abano Terme, l’ottavo appuntamento di Tribùk – Incontri tra editori e librai, con 44 editori e 125 librerie.

Ancora una volta “sarà l’occasione per presentare i programmi editoriali e le novità in anteprima all’insegna del dialogo e del confronto”.

Tribùk è infatti un’opportunità di confronto tra editori e librai. Ogni editore a rotazione si siederà a ciascun tavolo di librai per presentare direttamente i propri libri in uscita o di catalogo e il proprio progetto editoriale.

Una conferma anche per questa edizione sarà il panel aperto al pubblico, lunedì 17 marzo. Le tematiche affrontate saranno relative alla visione prospettica della distribuzione nel prossimo futuro, ai servizi e alle aspettative, all’ingresso dell’AI nel processo distributivo e promozionale e alle possibili collaborazioni allargate a tutti i soggetti della filiera in un momento di mercato complesso come quello che stiamo vivendo.

Lungo le vie del libro: innovazione e sostenibilità nella distribuzione vedrà come relatori Renato Salvetti (Messaggerie Libri) e Paolo Ambrosini (Presidente dell’ALI), modererà Enrico Quaglia.

L’iniziativa sarà arricchita dagli aperitivi offerti lunedì da Blackie Edizioni, a tema: Gioie e dolori del lavoro nel XXI secolo, e martedì da Tunué per i suoi 20 anni di attività. Martedì, inoltre, sarà presentato un nuovo progetto di Arianna – Informazioni editoriali.

Tribùk è organizzato da un gruppo di persone con diverse esperienze professionali nel campo editoriale e librario: Gianluca Catalano, Sandro Ferri, Ester Hueting, Simona Olivito, Martina Perseli, Enrico Quaglia e Emanuela Rapetti.