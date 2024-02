I nuovi gruppi dei lettura del Circolo dei lettori

“Leggere è imparare la solitudine. Imparare a scegliere cosa pensare”, dice David Foster Wallace. Ascoltare scrittrici e scrittori, come succede tutti i giorni nelle sale del Circolo dei lettori, ci fa venire voglia di andare a casa a leggerli. Ma anche la lettura può essere un’esperienza di gruppo utile a costruire una comunità di immaginazione. È il lavoro dei Gruppi di lettura della Fondazione Circolo dei lettori, che inaugurano il 2024 con un ampio calendario tra Torino, Novara e lo spazio digitale.

I gruppi di lettura del Circolo dei lettori per l’inverno e inizio primavera 2024 iniziano con La scrittrice agli antipodi, due lezioni di Nadia Fusini che inaugurano Agitata e scintillante come una candela: ciclo dedicato a Katherine Mansfield che prosegue al Circolo a Torino per tutto marzo con Sara De Simone e Simonetta Sciandivasci che conversano sull’influenza di Mansfield in Virginia Woolf, Giulia Caminito e Franca Cavagnoli che si confrontano sull’incessante viaggio della scrittrice e un reading di Paola Zoppi.

Domani e sabato, 9 e 10 febbraio, Fusini racconta e legge la scrittrice neozelandese che in soli 34 anni di poesia, racconti e lettere, è diventata una delle voci più significative della letteratura del Novecento.

Nella presentazione si ricorda che “tutti i giorni al Circolo dei lettori, nelle sue sedi a Torino e Novara e online per lettori e lettrici di tutta Italia, i Gruppi mettono al centro il romanzo, le lettere, l’esercizio dell’ascolto e la condivisione”.

I gruppi monografici sono mondi letterari singoli e quindi universali e si svolgono online: tra metà febbraio e marzo Paolo Di Paolo racconta Kafka nella letteratura di chi è venuto dopo di lui, Philip Roth e Milan Kundera, Haruki Murakami, Italo Calvino e Susan Sontag; Ilide Carmignani e Silvia Pareschi partono per un viaggio alla scoperta de L’arte della traduzione tra Sepùlveda e Shirley Jackson, Hemingway e Roberto Bolaño; Ilaria Gaspari legge le emozioni con Le parole per dirlo tra i frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, l’insostenibile leggerezza dell’essere di Kundera, Tiffany Watt Smith, Robert Graves, Antonio Damasio; le Eroine della letteratura di Nadia Terranova sono Mary Poppins, Emma di Jane Austen, Le Baccanti di Euripide e le streghe nella letteratura contemporanea; Loredana Lipperini prosegue il suo viaggio con Stephen King, il re dell’horror nella letteratura.

Gli evergreen sono i Gruppi di lettura classici e si svolgono in presenza al Circolo dei lettori: a disposizione degli abbonati, i possessori della Carta Io leggo di più del Circolo, a Torino le novità sono La realtà israeliana nei racconti di Abraham B. Yehoshua di Francesco Pettinari (in corso, dal 7 marzo e terza edizione dal 4 aprile), Di corpi e libertà, Il booklab dedicato a Olivia Lang di Senza Rossetto (Giulia Cuter e Giulia Perona, partire dal 15 febbraio); le parole delle scrittrici del Medio Oriente, tra Amiry, Nafisi, Shalev, Yazbek, Azem, Shibli e molte altre, a cura di Vesna Scepanovic e Irene Zagrebelsky (in corso, dal 7 marzo e terza edizione dal 4 aprile); a Novara al Castello Sforzesco, c’è il Manga Club di Ivan Pellizzari e Davide Scafidi, English Time con Rosanna Miramoneti e Alla scoperta dell’arabo con Cesare Ruggeri.

L’elenco completo dei Gruppi di Lettura è sul sito della Fondazione Circolo dei lettori.