“Lettore residente” cercasi: la libreria che paga per leggere…

Un piccolo compenso mensile per leggere un libro a scelta, con tanto di caffè, snack e sconti sugli acquisti. Alla scoperta del “lettore residente”, il lavoro (part time, meglio specificarlo) che consiste nel leggere (silenziosamente) in libreria – La storia (dal Colorado)

Lettrici e lettori all’ascolto, chi di voi desidera ardentemente l’arrivo del weekend per rilassarsi un po’ e tuffarsi in un buon libro? E se vi dicessimo che questa attività potrebbe essere… un lavoro? Non c’è nessun vincolo, solo un piccolo compenso in cambio della lettura (silenziosa) di un libro a scelta.

Sembra un sogno ad occhi aperti, ma è reale, realissimo. Come raccontato da Literary Hub, la libreria Perelandra a Fort Collins, CO ha infatti “creato” il lavoro (va precisato che si tratta di un part time) che fa per voi: il “lettore residente”.

E il Colorado Sun non ha tardato nell’intervistare Joe Braun – libraio del negozio – e l’attuale lettore residente Steven Shafer (un articolo ricco di spunti e di belle foto, ndr). Si parte dalle informazioni relative al compenso: la residenza di tre mesi prevede infatti 50 dollari al mese per i libri e altri 50 dollari mensili per il caffè e gli snack, oltre all’accesso alla tariffa all’ingrosso sugli acquisti di libri.

Tutto quello che bisogna fare per soddisfare questi requisiti è fare un salto in libreria un paio di volte a settimana. E, ovviamente, leggere un po’.

A differenza dei numerosi programmi per artisti o scrittori residenti, infatti, non ci si aspetta che il lettore residente produca nulla.

Il vero obiettivo dell’iniziativa, in fondo, è promuovere uno spazio (la libreria) in cui le persone possano sperimentare la letteratura in modo più ponderato e lontane dagli smartphone.

Non si sa ancora se questo modello possa diffondersi, ma sognare non costa nulla. E i sogni, come in questo caso, spesso possono diventare realtà…