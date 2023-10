Apre Monte Rosa 91, la prima libreria Ubik a Milano (la 150esima in Italia)

Nel 2023 il franchising Ubik ha toccato e superato quota 150 librerie, distribuite su tutto il territorio nazionale, in particolare nei centri storici delle località di provincia.

Questa volta tocca ad una grande città: Ubik aprirà infatti a Milano una nuova libreria all’inizio di novembre, nel quartiere Fiera Milanocity.

La libreria, in allestimento proprio in questi giorni (come si vede dalla foto sotto, ndr), sorgerà all’interno del Building Monte Rosa 91, ristrutturato secondo lo studio del celebre architetto italiano Renzo Piano. Un nuovo concept che, come si legge nella presentazione, “coniuga un’area per il business con le potenzialità commerciali di un luogo d’incontro”. Infatti, entrando nella hall, dove troverà spazio la libreria su 250 mq. affacciati su via Monte Rosa, gli ospiti potranno raggiungere l’auditorium, le sale meeting, i retail, il punto food & beverage, la piazza e la collina urbana.

La libreria di Milano è affidata a Marco Sarti, che ha affinato la sua esperienza di libraio a Modena, dove ha aperto e gestito per diversi anni una libreria Ubik che è diventata un riferimento per i lettori della città: “Sarà una libreria focalizzata sul quartiere”, afferma il direttore, e aggiunge: “Come moltissime altre librerie del gruppo, punterà a vivacizzare il territorio con eventi e incontri con gli autori. Sarà una libreria per tutti: per i bambini, per i lettori forti, per chi ama la saggistica. Non mancheranno l’oggettistica, la cartoleria e i giochi”.

La libreria aprirà lunedì 6 novembre, l’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 10 novembre dalle ore 18, previsto un brindisi alla nuova arrivata in compagnia di molti autori che incontreranno i lettori per firmare le copie dei loro libri: Riccardo Bertoldi, Federica Bosco, Francesca Giannone, Ben Pastor, Anna Premoli, Veronica Raimo e Benedetta Tobagi. Durante la festa di inaugurazione sarà inoltre allestito uno speciale corner Moleskine dove i clienti che acquisteranno agende e taccuini avranno la possibilità di farli personalizzare gratuitamente.

Per il mese di novembre è previsto poi un calendario di incontri con gli autori, come la prima presentazione del nuovo libro di Vito Mancuso il 14 novembre; anche nei giorni di Bookcity la libreria accoglierà gli incontri con Michela Marzano e l’oroscopo di Simon & the Stars, inoltre collaborerà agli eventi culturali organizzati dal Building: reading con gli autori, spettacoli, letture per bambini.

Il 17 novembre in programma inoltre la finale di IoScrittore, torneo letterario del Gruppo GeMS, con la presenza delle autrici Francesca Giannone e Rokia (qui il panel completo e i particolari, ndr).

L’ESPANSIONE DEL FRANCHISING

“Fin dagli esordi Ubik si è data come obiettivo quello di sviluppare una rete capillare di librerie; Ubik, infatti, deve il suo nome al latino ubique, che significa ovunque, e fa della presenza sul territorio il suo punto di forza. Il format, inoltre, affianca alla tradizione del mestiere di libraio l’innovazione di un’azienda che negli anni si è sempre rinnovata e mostrata al passo con le trasformazioni del mercato e della comunicazione”, si legge ancora nel comunicato del franchising, nato nel 2007.

LE ALTRE APERTURE DI UBIK NEL 2023

Nel 2023, tra le altre, hanno aperto librerie Ubik a Pordenone, poi a Sestri Levante e ad Alghero, dove alla storica libreria Cyrano di via Vittorio Emanuele si è affiancato un punto vendita in aeroporto, mentre prima dell’estate c’è stata un’apertura al Sud, a Benevento.