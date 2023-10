A Milano la casa editrice Neri Pozza Editore acquisisce la libreria Il Trittico

Nei mesi scorsi si è molto parlato di Neri Pozza per il cambio alla direzione editoriale (Giovanni Francesio ha preso il posto di Giuseppe Russo, ndr).

In questo caso, però, la novità riguarda l’acquisizione della libreria Il Trittico di Milano da parte della casa editrice del Gruppo editoriale Athesis.

Del resto, la nuova sede di Neri Pozza è proprio nello stesso stabile del negozio, a poche decine di metri dalla Basilica di Sant’Ambrogio e dall’Università Cattolica.

“Neri Pozza Editore e Il Trittico festeggiano insieme a lettori, autori e tutti gli amanti dei libri l’ingresso della casa editrice nella storica libreria milanese” di via San Vittore n.3 sabato 18 novembre, a partire dalle 18.30, presso la libreria.

L’appuntamento si inserisce all’interno della programmazione di Bookcity, la festa del libro e dei lettori di Milano, “e mai scelta è stata più voluta”, sottolinea la nota.

Nel comunicato si legge inoltre che “l’acquisizione di una libreria di quartiere, dove Neri Pozza ha la propria sede, è una meravigliosa opportunità che vogliamo cogliere per avvicinarci sempre di più ai nostri lettori, anche fisicamente“.

La gestione della libreria rimarrà a Pietro Linzalone e ai suoi collaboratori “con la precisa volontà di creare uno spazio condiviso e partecipativo in cui si darà ancora più spazio a eventi letterari, presentazioni di libri e incontri con scrittrici e scrittori”.

Sabato 18 novembre Il Trittico aprirà quindi le sue porte per ospitare Denise Pardo, giornalista e autrice del romanzo La casa sul Nilo (Neri Pozza, 2022), Camilla Ronzullo (@zeldawasawriter), creator digitale e autrice, che parlerà di un grande classico della letteratura americana, Bartleby lo scrivano di Herman Melville, ritradotto e illustrato per Neri Pozza. Pomeriggio che culminerà con la festa per l’inaugurazione della “nuova” Libreria. Domenica 19 novembre, Eugenio Murrali presenterà invece il suo romanzo Marguerite è stata qui (Neri Pozza, 2023) incentrato sulla vita di Marguerite Yourcenar, autrice di Memorie di Adriano.

LA STORIA DELLA LIBRERIA

Il Trittico nasce a Milano nel 1958 nei pressi della Galleria Borella sotto la gestione della famiglia Russano, dediti in particolar modo al settore della scolastica.

La libreria si sposta nella sua attuale sede di via San Vittore intorno alla fine degli anni Ottanta e, nel 1996, viene ceduta a Laura Talamone. A gennaio del 2000 Il Trittico viene rilevato da Pietro Linzalone insieme ad altri soci.

Il Trittico è stata la prima libreria di Milano a trattare testi di psicologia a livello accademico, in coordinamento con i docenti e con gli studenti universitari del quartiere. Sempre mantenendo una particolare attenzione alla narrativa e alla saggistica, con gli anni, la libreria si è spostata in direzione di un pubblico meno settoriale, implementando anche la letteratura d’infanzia.

Nel 2021 Il Trittico ha vinto il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, “per l’accuratezza dell’assortimento e l’attenzione che Pietro e i colleghi Michele Bertinotti e Vincenzo Buscema dedicano ai loro clienti”.