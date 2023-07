A Neri Pozza arriva Giovanni Francesio da Mondadori

L’estate decisamente movimentata dell’editoria italiana continua: il Gruppo editoriale Athesis, proprietario della casa editrice Neri Pozza, ha individuato il nome del successore di Giuseppe Russo, direttore editoriale della casa editrice dal 2000 al 2023, e ora passato al Gruppo Feltrinelli, dove sta lavorando al lancio di un nuovo marchio, Feltrinelli Gramma.

Il nuovo direttore editoriale di Neri Pozza, in carica dalla metà di settembre, sarà Giovanni Francesio, dal novembre 2018 responsabile della narrativa italiana della Mondadori, quando prese il posto di Carlo Carabba.

Francesio, mantovano classe ’70, autore per Sperling & Kupfer di Tifare contro – Una storia degli ultras italiani e A porte chiuse. Gli ultimi giorni del calcio italiano, quest’ultimo scritto con Lorenzo Contucci, prima dell’esperienza alla Mondadori era stato prima direttore editoriale di Piemme e Sperling & Kupfer, e successivamente si era occupato del rilancio del marchio Frassinelli.

Francesio ha così commentato: “Vado incontro con grande emozione ed entusiasmo a questo nuovo, inaspettato capitolo della mia storia professionale. Lavoro nell’editoria da quasi

trent’anni e ho sempre guardato a Neri Pozza con attenzione e interesse, per la vastità e la profondità del suo catalogo, le scelte sempre innovative e intriganti, e per le persone che lavorano nella casa editrice, che ho sempre stimato ‘da lontano’, e che oggi sono davvero contento di incrociare. Dirigere una casa editrice con queste caratteristiche spero mi permetterà non solamente di mettere a frutto l’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni nell’ambito della narrativa italiana (e a proposito di questi anni voglio mandare il più sincero ringraziamento a Mondadori e a tutte le persone con cui ho collaborato), ma anche di tornare a frequentare ambiti quali la saggistica e la narrativa straniera, dando spazio a nuove voci a fianco dei grandi autori che hanno segnato la storia e i successi di questo marchio così prestigioso. E la parte editoriale – per la quale sono davvero felice di poter avere al mio fianco Sabine Schultz – dovrà essere il perno intorno al quale costruire un progetto di publishing che spazierà dalla comunicazione al marketing, e che non vedo l’ora di portare avanti insieme a tutto il gruppo di lavoro: il mondo dell’editoria sta radicalmente e velocemente cambiando, quello che cercherò di fare sarà dare il mio contributo perché Neri Pozza sia protagonista di questo cambiamento in Italia e all’estero, pubblicando libri che sappiano intercettare lo spirito del tempo, e che abbiano le caratteristiche per durare negli anni, trovando modi sempre più efficaci e innovativi di farli arrivare a lettrici e lettori: sia alle lettrici e ai lettori che da tanti anni seguono con attenzione il lavoro di Neri Pozza, sia alle nuove generazioni che sempre più dimostrano attenzione e passione per quell’oggetto meraviglioso, e potenzialmente eterno, che è il libro, ogni singolo libro.”

Nella nota della casa editrice si sottolinea che “il cambio alla direzione editoriale della Neri Pozza Editore si inserisce nelle più ampie strategie di sviluppo del Gruppo Athesis, media company lombardo-veneta che negli anni Novanta aveva rilevato la casa editrice fondata nel 1946 dall’omonimo scrittore. Si completa così un percorso avviato lo scorso novembre, dopo che

l’allora direttore editoriale Giuseppe Russo, dopo 23 anni, aveva comunicato all’Editore la propria volontà di accedere alla pensione”.

“Questo tempo – commenta nella nota Matteo Montan, CEO di Neri Pozza e del Gruppo Athesis – ci ha consentito di definire con cura le linee strategiche di questa bellissima nuova fase che si apre per la nostra casa editrice, ma anche di disegnare ed identificare il profilo ideale del nuovo leader a cui affidare il nostro valore più prezioso, l’identità unica e non ripetibile che Neri Pozza ha costruito nel tempo. Una figura a cui assegnare il mandato di rafforzare questo straordinario patrimonio e di farlo crescere, creando una offerta letteraria e culturale completa, che partendo dalla cifra di qualità che segna da sempre il nostro marchio e dalla distintiva tradizione della narrativa straniera, sappia aprirsi alle opportunità di un mercato in totale rivolgimento: la narrativa italiana, la grande saggistica e quella nuova produzione letteraria e quei talenti che sono oggi gli interpreti dei grandi valori contemporanei che sempre più si saldano agli interessi di una nuova generazione di lettori a cui tutti noi guardiamo con meraviglia. Questa solidità, questa visione, ma anche questa umanità personale, indispensabile in un profondo progetto culturale come il nostro, l’abbiamo trovata in Giovanni Francesio. A lui il CDA di Neri Pozza Editore affida con serenità la nostra grande casa editrice, i nostri straordinari autori spesso iconici e portatori di un’identità comune, e un meraviglioso team mai come oggi orgoglioso pronto a liberare nuove, meravigliose energie. Questa è Neri Pozza, it’s time to bloom!”.

“Figura centrale della Neri Pozza” – si sottolinea sempre nel comunicato – “sarà Sabine Schultz, storica editor della Narrativa straniera a cui si deve la riconosciuta affermazione della casa editrice in questo campo, dal 15 luglio chiamata a reggere ad interim la Direzione editoriale in questa fase di transizione e che da metà settembre assumerà il ruolo di Vice Direttrice editoriale al fianco di Giovanni Francesio”.

“Ci troviamo di fronte a un cambiamento importante per la nostra casa editrice, e tutto il team è pronto e impaziente di iniziare questa nuova stagione insieme a Giovanni Francesio, un professionista conosciuto e stimato nel nostro settore. Credo nei libri, nella loro forza trasformativa e nel loro durare nel tempo e so di condividere questo pensiero con le colleghe e i colleghi che con la loro professionalità, la loro creatività e con grande impegno hanno contribuito al successo di tutte le autrici e gli autori Neri Pozza. Sono certa che Giovanni saprà portarci nuovi stimoli e punti di vista e non vedo l’ora di cominciare a lavorare con lui”, ha commentato Schultz.

Una sfida non semplice, quella accettata da Francesio. Dovrà infatti iniziare un nuovo percorso per un marchio che per ben oltre due decenni ha avuto la medesima guida. Non solo: è probabile che in Neri Pozza non sarà l’unico nuovo arrivo, visto che con il dimissionario Russo hanno lasciato la casa editrice di Athesis per il Gruppo Feltrinelli anche l’editor della narrativa italiana Roberto Cotroneo e la responsabile della comunicazione Daniela Pagani. Staremo a vedere.

Come abbiamo anticipato su ilLibraio.it, al posto di Francesio la Mondadori ha promosso alla guida della narrativa italiana Marilena Rossi (qui l’intervista).