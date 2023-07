Editoria, a Marilena Rossi la guida della narrativa italiana Mondadori: “Vogliamo rafforzarci sui generi”

Marilena Rossi dal 22 settembre alla guida della narrativa italiana della Mondadori. E a ilLibraio.it anticipa: “Da un lato continuerà l’impegno nello scouting di voci letterarie, esordienti e non solo, dall’altro puntiamo a rafforzarci sui generi, nel senso più ampio. Dal giallo alla commedia, passando per saghe familiari e romanzi storici…”. In autunno a Segrate si punta sul nuovo libro di Alessandro D’Avenia, “dedicato all’Odissea…” – I particolari

A partire dal 22 settembre Marilena Rossi sarà la nuova responsabile della narrativa italiana Mondadori, a diretto riporto di Francesco Anzelmo (a sua volta Direttore generale della casa editrice). Nella squadra che lavorerà con lei ci sono Giordano Aterini, Linda Fava e Alberto Rollo, dal 2018 a Segrate. La futura responsabile prende il posto di Giovanni Francesio, nuovo direttore editoriale di Neri Pozza.

A Segrate si è scelto dunque di promuovere una editor che conosce bene i corridoi (e le autrici e gli autori) della casa editrice, per cui lavora da circa 15 anni. Anni in cui ha affiancato alcuni tra gli scrittori più rappresentativi della Mondadori: tra questi, Daria Bignardi, Teresa Ciabatti, Mauro Corona, Alessandro D’Avenia, Fabio Genovesi, Daniele Mencarelli e Alessandro Piperno.

Milanese, classe 1977, due figlie, dopo la laurea in lettere moderne all’Università degli Studi di Milano (con Vittorio Spinazzola), tra il 2004 e il 2008 Rossi ha approfondito in qualità di cultrice della materia i suoi studi in ambito universitario, e ha collaborato a varie riviste di settore.

“Il mio percorso nell’editoria è cominciato collaborando con la Longanesi, come lettrice per la narrativa straniera. Da lettrice ho poi collaborato anche con Rizzoli”, racconta a ilLibraio.it la prossima responsabile della narrativa italiana della Mondadori.

Nel 2008 arriva l’ingresso in Mondadori, come desk editor e caporedattrice con Antonio Franchini e, in seguito, con Carlo Carabba e lo stesso Francesio. Nel 2015 Marilena Rossi diventa poi acquiring editor, “affiancando il lavoro accanto agli autori di portafoglio all’acquisizione di nuove voci”.

Nella nota della casa editrice Rossi (che dal 2019 tiene un laboratorio di scrittura presso la Scuola Belleville di Milano) si dice onorata di “raccogliere il testimone di responsabile della narrativa italiana. Sono grata a chi mi ha preceduta e al management della casa editrice, in particolare a Francesco Anzelmo, per la fiducia accordata. Insieme ai colleghi, professionisti brillanti e di grande esperienza, farò del mio meglio per continuare a mettere a disposizione dei lettori un’offerta quanto più possibile variegata“. Marilena Rossi sottolinea inoltre “il privilegio di lavorare in una grande casa editrice, fisiologicamente plurale nella sua proposta editoriale, con un progetto culturale di ampio spettro”.

A questo proposito, le chiediamo in che direzioni si muoverà, e ci saranno cambiamenti nella linea editoriale della casa editrice (il numero di uscite l’anno, circa 60, è confermato): “Da un lato continuerà l’impegno nello scouting di voci letterarie, esordienti e non solo, dall’altro puntiamo a rafforzarci sui generi, nel senso più ampio; a partire dal giallo, e dedicando attenzione alle saghe familiari, con la collana Narrative, in cui sperimenteremo con i romanzi familiari; al tempo stesso, anche per una mia passione personale, ma soprattutto perché sono molto amati da lettrici e lettori, proporremo diversi romanzi storici. Non solo: mi piacerebbe ci fossero più commedie, per le quali esiste un solido pubblico di spettatori al cinema“.

Quanto alle uscite più attese della seconda metà dell’anno, Marilena Rossi ci parla del nuovo libro di D’Avenia, la cui pubblicazione è prevista in autunno: si intitolerà Resisti, cuore – L’Odissea e l’arte di essere mortali: “Alessandro ha fatto un dottorato in lettere classiche sull’Odissea, che è stata quindi la sua sua materia di studio, e da docente ci ha sempre tenuto a far leggere per intero il poema in classe, assegnando a ogni studente un personaggio. Dopo il successo de L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, l’obiettivo dell’autore resta quello di dimostrare l’attualità di un altro grande classico”. E sempre a proposito dell’autunno della Mondadori, “tornerà Mauro Corona e, per la prima volta, un romanzo di Simonetta Agnello Hornby”.