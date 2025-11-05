Novità per le librerie Mondadori, che si ispirano alla filosofia giapponese del MA

Mondadori Retail ha sottoscritto con MA S.r.l. un contratto preliminare relativo all’acquisizione di una partecipazione pari al 51% della costituenda MA Retail S.r.l., titolare di 10 librerie, in cui si punta su un concept “contemporaneo e green, ispirato alla filosofia giapponese del MA”. Nel 2026, inoltre, è in programma l’apertura di 30 nuovi bookstore, tra gestione diretta e franchising – I particolari

Novità per Mondadori Retail, che ha sottoscritto con MA S.r.l., società attiva nel settore retail, un contratto preliminare relativo all’acquisizione di una partecipazione pari al 51% della costituenda MA Retail S.r.l., titolare di 10 librerie.

L’operazione avrà effetti da inizio dicembre e consentirà a Mondadori Retail di “potenziare ulteriormente il proprio network in gestione diretta“. L’acquisizione si inserisce “nel percorso di sviluppo della società che – dopo quattro esercizi caratterizzati da risultati economici positivi e in continuo miglioramento – affianca alla crescita organica un’operazione per linee esterne”.

Nel 2026 l’apertura di circa ulteriori 30 nuovi bookstore tra gestione diretta e franchising

Il piano di espansione di Mondadori Retail – “business strategico per la promozione della lettura e la diffusione capillare del libro” – proseguirà nel corso del 2026 con l’apertura di circa ulteriori 30 nuovi bookstore tra gestione diretta e franchising: “presidi socio-culturali dedicati al mondo dei libri e dell’intrattenimento che andranno ad arricchire l’offerta di alcune delle regioni italiane e dei centri urbani di maggior potenziale”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

“Un nuovo concept di libreria contemporaneo e green”

Le 10 librerie acquisite, già affiliate alla rete franchising di Mondadori Retail, sono diffuse su tutto il territorio italiano, con insegna Mondadori Bookstore | MA, a Milano, Torino, Udine, Taggia (IM), Grosseto, Roma, Napoli, Salerno, Sestu (CA) e Sassari: “si tratta di un nuovo concept di libreria contemporaneo e green, che punta a coniugare la cultura con il rispetto dell’ambiente, a creare un luogo ecosostenibile e multimediale, ispirato alla filosofia giapponese del MA, dal quale prende il nome”.

Gli accordi prevedono inoltre la concessione alla società del Gruppo Mondadori di un’opzione di acquisto, che consentirebbe di incrementare dal 2030 la partecipazione complessiva in MA Retail al 100%.