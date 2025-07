Il “Manifesto per la lettura”: librai e autori insieme per rafforzare la cultura del libro

La Libreria Mondadori Duomo di Milano ha ospitato la presentazione, da parte di ALI (l’Associazione Librai Italiani, aderente a Confcommercio), del Manifesto per la lettura, un documento di intenti condivisi tra libraie e librai e autrici e autori, “volto a rafforzare la cultura del libro, il valore sociale delle librerie e l’accessibilità alla lettura su tutto il territorio nazionale”.

“L’Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa per numero di lettori. La lettura è un’urgenza culturale. È ora di passare dalle parole ai fatti, con strumenti, risorse e visione”: è questo in sintesi il messaggio condiviso nel documento.

Al centro del Manifesto, elaborato in occasione del Salone del Libro di Torino e già sottoscritto da vari autori e librai, “sono fissati in dieci punti i principi fondamentali per una nuova stagione di politiche per la lettura”: dal riconoscimento del ruolo chiave del libraio all’interno delle scuole come consulente culturale alla necessità di investimenti reali e continui, soprattutto per le biblioteche civiche e scolastiche; dall’esigenza di contrastare la svalutazione socio-economico-culturale del libro all’adozione di linguaggi innovativi – come social, podcast, video, gaming narrativo – per coinvolgere le giovani generazioni. Il documento, inoltre, è oggetto di una campagna di sottoscrizione pubblica e collettiva aperta ad autori, autrici, librai, libraie e e cittadini.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati anche i dati dell’Osservatorio sulle Librerie, realizzato da Ali Confcommercio in collaborazione con Format Research, che restituiscono “un quadro in chiaroscuro” per il settore. Tra le altre cose, gli indicatori sul clima di fiducia e sui ricavi “risultano in calo rispetto al 2024”, anche se è “previsto un miglioramento nella seconda parte del 2025“; al tempo stesso, “i valori resteranno inferiori a quelli dello scorso anno”. Resta stabile l’occupazione, mentre “si registrano criticità sul fronte del fabbisogno finanziario“.

Per il Presidente di Ali Confcommercio Paolo Ambrosini, “la lettura è un bene comune e le librerie rappresentano un patrimonio culturale insostituibile per le comunità e, soprattutto, per i giovani. Il Manifesto che presentiamo sostiene la necessità di politiche lungimiranti, investimenti concreti, meno burocrazia insieme ad una vera e propria alleanza per la promozione e il supporto alla lettura e a chi mantiene viva la cultura e l’importanza del libro. Perché, come anche i dati del nostro Osservatorio ci dicono chiaramente, le librerie resistono e si reinventano ma non possono essere lasciate sole”.

Insieme al Presidente di Ali Confcommercio Paolo Ambrosini, sono intervenuti, tra gli altri, lo scrittore Pierdomenico Baccalario, tra i primi firmatari del manifesto, Aldo Addis, Vicepresidente di Ali e direttore della Scuola librai italiani, i consiglieri Ali Confcommercio Francesco Riganti, Direttore Marketing e Comunicazione di Mondadori Retail, e Manuela Stefanelli, Vicepresidente Ali Milano e direttrice della libreria Hoepli.