La rassegna di Librerie Feltrinelli dedicata ai piccoli editori

“Ogni libro è un mondo e la libreria è il rifugio dei tanti mondi possibili che il lettore, guidato dalla curiosità e da un sano spirito di avventura, può scoprire, intraprendendo un viaggio potenzialmente infinito”. Con queste parole la catena laFeltrinelli introduce la seconda edizione della rassegna Spazio alle Alternative, in programma fino al 17 ottobre 2021 in tutte le 116 Librerie Feltrinelli. Parliamo di un’iniziativa ideata “per far conoscere il meglio della produzione della piccola e media editoria italiana”.

Per tutto il mese della rassegna, infatti, i librai laFeltrinelli promuovono gli oltre 100 titoli proposti dalle 20 case editrici protagoniste di questa edizione: Clichy, Conconino Press, Blu Atlantide, Keller, Voland, La Nuova Frontiera, Perrone, Elliot per la narrativa; Saggiatore, Becco Giallo, Cortina, Quodlibet, Aboca Edizioni, Odoya per la saggistica; EDT, Corraini, Sassi, Sinnos, Orecchio Acerbo, Camelozampa per la letteratura per ragazzi.

Lo faranno raccontando in prima persona quei libri che hanno amato e che desiderano consigliare ai lettori, attraverso le video recensioni che andranno ad arricchire il catalogo del progetto Parola di Librai: la collezione di consigli di lettura in formato video realizzati da tutti i 1200 librai laFeltrinelli e disponibili sui siti laFeltrinelli.it e IBS.it, tramite App e in tutte le librerie d’Italia attraverso il QRCode. In occasione dell’iniziativa, inltre, i canali social di laFeltrinelli lanciano l’hasthag #ReadDifferent, invitando la community di lettori a condividere le proprie scelte di lettura “alternative”.

Sono inoltre in programma nelle Librerie Feltrinelli di Milano, Firenze, Verona, Bologna e Roma incontri con autori, editor e publisher:

MILANO

laFeltrinelli Piazza Piemonte

> 17 settembre, ore 18.30: INCONTRO CON BLU ATLANTIDE

Matteo Trevisani presenta Libro del sangue (Blu Atlantide)

> 6 ottobre, ore 18.30: INCONTRO CON ODOYA EDITORE

Franz di Cioccio della PFM presenta Storia del progressive rock (Odoya) di Mike Barnes. Intervengono Riccardo Bertoncelli, Paola Papetti e la traduttrice Irene Micheli Amodeo.

> 8 ottobre, ore 18.30: INCONTRO CON KELLER EDITORE

Martin Pollack presenta Topografia della Memoria (Keller). Interviene l’editore, Roberto Keller.

> 10 ottobre, ore 11.30: INCONTRO KIDZ CON CORRAINI

Paola Momenté presenta Ci sarà una volta (Coorraini)

laFeltrinelli Piazza Duomo

> 29 settembre ore 18.30: INCONTRO CON RAFFAELLO CORTINA EDITORE

Presentazione della Collana Scienza e Idee, diretta da Telmo Pievani e Corrado Senigaglia. Intervengono Corrado Sinigaglia e Marco Malandra.

FIRENZE

laFeltrinelli RED, piazza della Repubblica

> 6 ottobre, ore 18.00: INCONTRO CON CLICHY EDIZIONI

Luc Lang presenta La tentazione (Clichy Edizioni). In collaborazione con l’Istituto Francese di Firenze.

> 9 ottobre, ore 18.30: INCONTRO CON ABOCA EDIZIONI

Lorenzo Marone presenta Il Bosco di là (Aboca Edizioni)

VERONA

laFeltrinelli via Quattro Spade

> 13 ottobre, ore 18.00: INCONTRO CON BECCO GIALLO

Camilla Trainini e Chiara Raimondi presentano Rigoni Stern (Becco Giallo)

BOLOGNA

laFeltrinelli piazza Ravegnana

> 11 ottobre ore 18.00: INCONTRO CON IL SAGGIATORE

Vincenzo Levizzani presenta Il libro delle nuvole (Il Saggiatore)

ROMA

laFeltrinelli Largo Torre Argentina

> 14 settembre, ore 18.00: INCONTRO CON VOLAND EDITORE

Lo scrittore russo Aleksej Ivanov presenta I cinocefali (Voland) in dialogo con la direttrice editoriale Daniela Di Sora e Anna Zafesova

> 29 settembre, ore 18.00 INCONTRO CON COCONINO PRESS

Roberto Grossi presenta Cassadritta (Coconino Press) in dialogo con il direttore editoriale Giovanni Ferrara.

laFeltrinelli via Marconi

> 10 ottobre, ore 11.30: INCONTRO KIDZ CON ORECCHIO ACERBO

Simone Rea presenta Oggi (Orecchio Acerbo)

laFeltrinelli Galleria Alberto Sordi

> 12 ottobre, ore 18.00: INCONTRO CON GIULIO PERRONE EDITORE

Nicola Ravera presenta il suo A Parigi – da Cortazar a Hemingway (Giulio Perrone)