18app, confermato il bonus cultura. Ecco come ottenere il voucher da 500 euro

Per i 18enni (nati nel 2002) è stato confermato il bonus cultura 18app, un voucher del valore di 500 euro da spendere in libri, cinema, teatro, musei, corsi e altri servizi culturali. Via Twitter Stephen King si è complimentato con l’Italia per l’iniziativa…

Una buona notizia in un momento difficile: è stato confermato il bonus cultura 18app, un voucher del valore di 500 euro da spendere in libri, cinema, teatro, musei, corsi di lingua straniere, abbonamenti ai quotidiani e altri servizi culturali.

Per ottenerlo, i nati nel 2002 (che hanno compiuto 18 anni nel 2020) devono registrarsi gratuitamente sul portale 18app, entro il 31 agosto 2021. È stato infatti pubblicato il nuovo regolamento, in vigore dal 1 aprile, che mette a disposizione 220 milioni di euro.

I requisiti per accedere a 18app, che esiste dal 2016 e che negli anni ha subito alcune variazioni, sono la residenza nel territorio nazionale, il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, il compimento della maggiore età nel 2020 e il possesso dell’identità digitale SPID.

Qui le risposte ai dubbi e alle domande frequenti.

Chiudiamo con una curiosità: “Un bonus per la cultura! Signore e signori, ragazze e ragazzi, questa sì che è un’idea civile!”. Via Twitter Stephen King in persona si è complimentato con l’Italia per l’iniziativa, e il ministro della Cultura Dario Franceschini, a sua volta, via social ha ringraziato il re dell’horror.