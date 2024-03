“Ballo ad Agropinto”: torna l’epopea picaresca di una comunità dell’Appennino meridionale

A vent’anni dalla prima pubblicazione, in una versione accresciuta e in larga parte inedita, torna in libreria “Ballo ad Agropinto”, il romanzo con cui Giuseppe Lupo, dopo “L’americano di Celenne”, ha continuato a raccontare la geografia immaginaria del suo Sud…

Nell’arco di ventisei anni, dal 1943 al 1969, si snoda l’epopea picaresca di una comunità dell’Appennino meridionale, composta da stravaganti figure di avventurieri e filosofi, di inventori e disoccupati, di politicanti e venditori ambulanti, sempre in bilico tra una Lucania economicamente depressa e il desiderio di ricchezza.

In sottofondo scorre la grande storia: dalle macerie del secondo dopoguerra alle lotte agrarie, dalle battaglie politiche del 1948 alla stagione della ricostruzione che conduce agli anni del boom economico e della contestazione. Romanzo corale e antropologico, Ballo ad Agropinto ripercorre un periodo di Novecento in cui, tra illusioni e disincanto, la memoria contadina cede alla società di massa e le rivalse economiche, che fanno da prologo all’esodo degli emigranti meridionali verso il Nord Italia, sconfinano nei sogni dell’utopia.

A vent’anni dalla prima pubblicazione, in una versione accresciuta e in larga parte inedita, torna in libreria Ballo ad Agropinto (Universale economica Feltrinelli – Marsilio), il romanzo con cui Giuseppe Lupo, dopo L’americano di Celenne, ha continuato a raccontare la geografia immaginaria del suo Sud.

Lupo, nato in Lucania, ad Atella, nel 1963, vive in Lombardia, dove insegna letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano e Brescia. Oltre a Ballo ad Agropinto, per Marsilio, dopo l’esordio con L’americano di Celenne (2000, 2018; Premio Giuseppe Berto, Premio Mondello), ha pubblicato La carovana Zanardelli (2008), L’ultima sposa di Palmira (2011; Premio Selezione Campiello, Premio Vittorini), Viaggiatori di nuvole (2013; Premio Giuseppe Dessì), Atlante immaginario (2014), L’albero di stanze (2015; Premio Alassio-Centolibri), Gli anni del nostro incanto (2017; Premio Viareggio Rèpaci), Breve storia del mio silenzio (2019; selezionato nella dozzina del Premio Strega) e Tabacco Clan (2022). Ha pubblicato inoltre diversi volumi sulla cultura del Novecento, come La modernità malintesa (Marsilio 2023), e curato Moderno Antimoderno di Cesare De Michelis (Marsilio 2021).

Spiega l’autore nella breve nota finale: “Vent’anni fa, al tempo della prima edizione, Ballo ad Agropinto comprendeva solo la parte che qui si intitola Il Fosso del Pidocchio. La seconda parte, Milano Luna Park, era rimasta inedita su consiglio di Raffaele Crovi, con cui all’epoca dialogavo a proposito dei miei progetti editoriali. Qualcosa non lo convinceva tra le pagine conservate nel cassetto, probabilmente l’approccio ai temi dell’emigrazione e dell’integrazione urbana con cui i personaggi del romanzo si sarebbero confrontati una volta arrivati a Milano e che costituisce, appunto, il contenuto della parte aggiunta. Per quanto mi riguarda, l’appuntamento con il racconto degli immigrati meridionali a ridosso del boom economico sarebbe stato rimandato a un successivo romanzo, Gli anni del nostro incanto (2017), dove avrebbe avuto uno sviluppo diverso rispetto alle situazioni presenti in Ballo ad Agropinto. Ora però, a distanza di due decenni e con il moltiplicarsi dei miei interessi sulla modernità, mi è parso necessario restaurare la struttura iniziale, inserendo non solo i capitoli di Milano Luna Park, ma ripristinando anche l’ordine di alcune sequenze che erano state spostate dalla seconda parte alla prima. Il libro è tornato nella sua forma originaria, così com’era stato immaginato“.