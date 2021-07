Thriller e voglia di leggerezza tra i bestseller internazionali dell’estate

Dagli Usa alla Cina, dalla Spagna alla Francia, tra i libri più venduti in giro per il mondo in quest’inizio d’estate spiccano thriller e romanzi di buoni sentimenti. Ecco le classifiche internazionali dei bestseller di giugno 2021

Voglia di vacanza e di leggerezza sono il filo conduttore delle classifiche internazionali di giugno 2021, caratterizzate da numerosi thriller e romanzi di buoni sentimenti.

Dopo il successo travolgente del suo libro d’esordio La treccia (Nord) e de Il palazzo delle donne (da poco pubblicato in Italia sempre da Nord), Laetitia Colombani entra direttamente al 1° posto nella classifica francese con Le cerf-volant, un’avventura venata di speranza e rabbia, di volontà e sogno. Léna è un’insegnante di francese che dopo la morte del marito decide di andare in India per ritrovare se stessa. Sulle rive del Golfo del Bengala osserva una bambina di dieci anni che gioca da sola con un aquilone. La piccola, muta e analfabeta, viene sfruttata da un cugino nel suo ristorante. È la scintilla che spingerà Léna a fondare una scuola per tutti i bambini disagiati del quartiere e per insegnare alle ragazze a difendersi.

Ambientato d’estate in Normandia, Un jour ce sera vide (9°) di Hugo Lindenberg è il racconto in prima persona del giovane protagonista, ritratto in quella fase dell’infanzia in cui tutto è ancora vissuto intensamente. Un giorno incontra un altro ragazzo sulla spiaggia, Baptiste. Tra loro nasce un’amicizia tanto più forte perché basata su uno squilibrio: Baptiste vive in una casa perfetta con dei genitori perfetti, la sua famiglia è l’immagine di quella felicità che il narratore – in vacanza con una nonna dall’accento pronunciato e una zia “mostruosa” – cerca ovunque senza successo. Nel tentativo di superare la vergogna per il proprio stato familiare e sociale, il ragazzo entra in una zona torbida in cui il senso di appartenenza e di lealtà diventano ambigui.

Stay away from Gretchen (8° in Germania) è il romanzo d’esordio di Susanne Abel con protagonista un noto giornalista televisivo di Colonia, Tom Monderath, preoccupato per l’anziana madre Greta che sta diventando sempre più smemorata. Quello che inizialmente era un fastidio nella sua vita apparentemente perfetta si trasforma in un dono inaspettato. La donna, infatti, inizia a raccontare un pezzo alla volta la storia della sua vita. Quando Tom si imbatte nella foto di una bambina con la pelle scura, Greta rimane in silenzio. Inizia allora a scavare più a fondo nel passato della madre, rendendosi progressivamente conto della vita dura e avventurosa che ha vissuto, e delle ragioni alla base della sua tristezza.

Kiki van Dijk è lo pseudonimo di un’autrice olandese di thriller ambientati in famose destinazioni estive e invernali. Il suo ultimo romanzo Vlieland (19°) è ambientato nell’omonima isola frisona dove la travel blogger Charlie viene invitata per alcune notti in un glamping. Arrivata sull’isola, vuole intervistare Sytze, il proprietario di un nuovo birrificio, che però appare brusco e disinteressato. Quando viene trovato il cadavere di una ragazza, l’uomo è il sospettato numero uno e quando un’altra ragazza scompare, tutti sono sicuri che il colpevole sia lui. Costretta da un temporale estivo a rimanere sull’isola, Charlie decide di indagare da sola, anche a costo della propria vita.

Si intitola Hostage (3° nel Regno Unito) l’ultimo thriller di Clare Mackintosh (So tutto di te, Non era vero, DeA Planeta Libri), ambientato nei cieli tra Londra e Sydney durante il primo volo diretto di un aereo con a bordo numerose celebrità. L’assistente Mina sta cercando di concentrarsi sui passeggeri invece che sui problemi con la figlia di cinque anni e sul suo matrimonio in crisi. Subito dopo il decollo, la donna riceve un messaggio agghiacciante da un passeggero anonimo che vuole – e sa come ottenere – il suo aiuto per impedire che l’aereo arrivi a destinazione. Mina dovrà decidere se salvare la vita della figlia e del marito minacciati a casa o quella dei passeggeri…

Cavan Scott è uno scrittore e autore di fumetti noto soprattutto per i numerosi spin-off di successo, da Doctor Who a Star Wars, da Vikings a I pinguini di Madagascar. Star Wars: The Rising Storm (tr. it. Si alza la tempesta. L’Alta Repubblica. Star Wars, di prossima pubblicazione per Panini Comics), in classifica nel Regno Unito (5°) e negli Stati Uniti (4°) è una graphic novel basata sulle storie canoniche originali della saga stellare.

En plena noche (7° in Spagna) dell’ex chitarrista rock Mikel Santiago (La strada delle ombre, L’estate del silenzio, Nord) è il secondo giallo ambientato a Illumbe, la città (immaginaria) con più misteri e segreti dei Paesi Baschi. Sono trascorsi più di vent’anni dall’ultima esibizione della rockstar in declino Diego Letamendia. Quella notte un litigio pose fine alla band e al suo gruppo di amici, e Lorea, la sua ragazza, scomparve. Da allora, Diego ha intrapreso una carriera solista di successo e non è più tornato in città. Quando uno degli ex membri della band muore in uno strano incendio, decide di ritornare. Sono passati tanti anni e l’incontro con i vecchi amici è difficile: nessuno di loro è più la persona che era. Intanto cresce il sospetto che l’incendio non sia stato accidentale. Possibile che tutto sia collegato e che, dopo così tanto tempo, Diego possa trovare nuovi indizi su quello che è successo a Lorea?

Feria (10°) di Ana Iris Simón è un’ode selvaggia a una Spagna che non esiste più: quella immortalata in una foto che il nonno conservava nel portafoglio, con una zingara da un lato e una Guardia Civil dall’altro; quella in cui conoscere l’ubicazione del bordello e ridere con l’idiota del villaggio era parte integrante dell’infanzia rurale come respirare l’aria fresca. Un invito a guardare di nuovo alla sacralità del mondo – tradizione, origini, territorio – e a non dimenticare che l’unica cosa che ci sostiene è la memoria.

Tra i numerosi nuovi thriller svedesi segnaliamo Döden går på visning (5°), primo episodio di una nuova serie firmata da Anders De la Motte (un ex ufficiale di polizia) e Måns Nilsson (comico, sceneggiatore, conduttore di programmi televisivi e autore di libri per bambini) in cui personaggi eccentrici incontrano una morte malvagia e improvvisa nei paesaggi meravigliosi dell’Österlen.

Dopo il successo internazionale de Il presidente è scomparso, il duo Bill Clinton–James Patterson ritorna con The President’s Daughter (tr. it. La figlia del presidente, Longanesi, 2° negli Stati Uniti e nel Regno Unito) in cui un criminale psicopatico rapisce la figlia adolescente del Presidente degli Stati Uniti, trasformando la paura più profonda di ogni genitore in una questione di sicurezza nazionale.

Ambientato come i precedenti sull’isola di Nantucket, Golden Girl (5° negli Stati Uniti) di Elin Hilderbrand (A piedi nudi, Qualcosa di noi, Mondadori) ha per protagonista una scrittrice morta in un’incidente stradale a cui viene concessa un’ultima estate per sorvegliare dall’Aldilà i suoi cari, con la possibilità di intervenire tre volte per cambiare l’esito degli eventi sulla terra. Oltre alle classiche descrizioni di spiagge, cibi succulenti e case da cartolina che hanno reso famosa l’autrice, il libro vuole trasmettere il messaggio che le persone che perdiamo non ci lasciano mai davvero.

Nella saggistica segnaliamo tre novità entrate nella classifica cinese: l’ottavo volume della serie “Se la storia fosse un gruppo di gatti” (4°) di Fei Zhu, che attraverso disegni e dialoghi semplici e moderni racconta con umorismo e rigore la storia del paese dal punto di vista di 12 simpatici felini, e due libri celebrativi dei 100 anni del Partito Comunista Cinese fondato il 1° luglio 1921, “L’esca. Trovare la strada per il ringiovanimento della Cina” (6°) di Liu Tong e “Cent’anni di storia del partito nei documenti” (9°) di Li Ying.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021