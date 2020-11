Classifica libri: ecco i titoli più venduti al mondo

Consultare la classifica dei libri è una pratica interessante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi ama leggere e desidera scoprire quali sono i bestseller del momento, nel nostro Paese e nel resto del mondo. Spesso sfogliando i quotidiani o gli inserti culturali, saltano all’occhio top ten e liste in cui appaiono i libri che hanno riscosso più successo. E magari, conoscere le percentuali di vendita, può essere stimolante per lettrici e lettori sempre alla ricerca di nuove letture.

Le classifica dei libri presenti sul nostro sito

Ci sono diverse realtà che lavorano per raccogliere tutti i dati editoriali e per ordinarli nelle classifiche che trovate a vostra disposizione. Noi de ilLibraio.it ospitiamo sull’homepage del nostro sito la classifica dei dieci libri più venduti in Italia, aggiornata di settimana in settimana, a cura di iBUK.

Non solo: a partire dal febbraio 2017, ogni mese proponiamo anche l’analisi dei libri più venduti nel mondo, a cura Piera Costantini di Informazioni Editoriali, società specializzata che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, e che dal 1985 è leader nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo editoriale. E che è anche editrice del portale iBUK, che si occupa appunto di stilare la classifica libri che pubblichiamo di mese in mese.

Classifica libri di anno in anno

Successi di autrici e autori celebri, inaspettati trionfi di nomi esordienti, memoir, narrativa, saggi, manuali self help, gialli, thriller, rosa, ricettari e molto altro: se siete curiosi di scoprire quali titoli sono riusciti a scalare la classifica dei libri nel corso degli anni, conquistando il cuore e l’attenzione del pubblico, di seguito trovate un’analisi in costante aggiornamento…

