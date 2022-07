Voglia di leggerezza tra i libri più venduti nel mondo a inizio estate

Tra i libri più venduti nel mondo a giugno 2022 non mancano gialli e romanzi rosa. Ecco le classifiche mensili con i bestseller in Francia, Germania, Cina, Regno Unito, Svezia, Spagna, Usa e…

È arrivata l’estate e nelle classifiche internazionali prevale la voglia di leggerezza, con numerosi nuovi romanzi gialli e rosa – anche se non mancano titoli più impegnati sia di narrativa che di saggistica.

Mahmoud ou La montée des eaux (7° in Francia) dello scrittore belga Antoine Wauters è un romanzo in versi liberi, vincitore del “Prix du Livre Inter 2022”. Mahmoud Elmachi, un vecchio poeta siriano, rema a bordo di una barca, solo in mezzo all’immensa distesa d’acqua del lago el-Assad – proprio quello che ha inghiottito il suo villaggio natale durante la costruzione della diga di Tabqa nel 1973. Chiudendo gli occhi sulla guerra che lo circonda, munito di maschera e boccaglio, si tuffa ed è tutta la sua vita che rivede: i figli prima che partissero a combattere, la moglie Sarah innamorata della poesia, la prigione, il suo primo amore e la sua sete di libertà.

Heinz Strunk dipinge in Ein Sommer in Niendorf (1° in Germania) il ritratto di un eroe borghese, un avvocato e scrittore di nome Roth che si reca a Niendorf per un anno sabbatico. Ha in programma di scrivere un libro importante, una resa dei conti con la sua famiglia. Nella cittadina sul Mar Baltico, scelta con cura per evitare di incontrare qualcuno della sua cerchia, cade presto nelle grinfie di uno spirito demoniaco rumoroso e banale: un uomo che affitta sedie a sdraio ed è il proprietario del negozio di liquori locale. Lo sconcerto e il fastidio si trasformano lentamente in compagnia casuale e poi in necessità. La ragazza del proprietario è la terza persona a unirsi al gruppo – ben lungi dall’essere una donna perfetta, eppure… Alla fine della storia estiva, Roth avrà perso completamente il contatto con la sua vecchia vita e sarà diventato qualcun altro.

Was ich nie gesagt habe (3°) di Susanne Abel è il secondo romanzo della serie Die Gretchen dopo Gli anni della polvere (Nord). Tom Monderath è innamorato e sta vivendo il periodo più felice della sua vita con Jenny e il suo bambino. Finché per caso non incontra Henk, il fratellastro maggiore, che vuole sapere tutto sul loro comune padre. Ma Konrad è morto molto tempo fa e la madre di Tom, Greta, soffre di demenza. Quando sempre più fratellastri si fanno avanti, per Tom è troppo. Jenny e Henk, però, non si spaventano e si mettono sulle tracce della vita di Konrad, scoprendo così un terribile segreto – un’ombra del Terzo Reich che incombe da allora sulla famiglia di Tom.

Richard Coles è un giornalista inglese, presentatore radiofonico e sacerdote della Chiesa d’Inghilterra. Murder Before Evensong (1° nel Regno Unito) è il suo primo romanzo nonché il primo episodio della serie Canon Clement Mysteries. Il canonico Daniel Clement è rettore di Champton, dove vive da otto anni insieme alla madre vedova e ai suoi due bassotti. Quando annuncia un piano per installare dei servizi igienici in chiesa, la parrocchia improvvisamente (e inaspettatamente) si divide, e i segreti sepolti da tempo sono pronti a distruggere l’apparente calma del villaggio. E quando Anthony Bowness – cugino del benefattore di Champton – viene trovato morto in fondo alla chiesa, pugnalato al collo con un paio di cesoie, Daniel è l’unico che può cercare di tenere unita la sua comunità e catturare l’assassino.

Godmersham Park (5°) di Gill Hornby (La mamma dell’anno, Mondadori; Miss Austen, BEAT) è un romanzo storico ambientato nel 1804 nel Kent. Anne Sharpe arriva a Godmersham Park per assumere la carica di istitutrice della dodicenne Fanny Austen. A trentun anni non ha precedenti esperienze né di insegnamento né di belle case di campagna, ma sua madre è morta e ha un disperato bisogno di un reddito indipendente per sopravvivere. Anne è consapevole della difficoltà del suo ruolo: non fa parte né della servitù né della famiglia, e deve muoversi con grande diplomazia. L’arrivo dell’affascinante Henry Austen e il suo interesse per la graziosa e intelligente istitutrice la introdurrà nella vita dei “piani alti”, rendendo però sempre più precaria la sua posizione.

Una storia d’amore proibita, una morte apparentemente accidentale, una villa che si affaccia sul Golfo di Biscaglia dove tutti hanno qualcosa da nascondere e un personaggio misterioso noto come il Corvo sono gli ingredienti di Entre los muertos (4° in Spagna), ultimo volume della Trilogia di Illumbe di Mikel Santiago (La strada delle ombre, L’estate del silenzio, Nord).

El camino del fuego (5°) di María Oruña è il quinto episodio della serie mistery dedicata alle indagini di Valentina Redondo (in italiano è disponibile il quarto volume Quel che la marea nasconde, Ponte alle Grazie). La tenente e il suo compagno Oliver Gordon decidono di andare in vacanza in Scozia, dove fanno visita alla famiglia di Oliver. Suo padre, Arthur Gordon, è determinato a recuperare parte dell’eredità e della storia dei suoi antenati, e a tal fine ha appena acquistato l’Huntly Castle, un edificio medievale situato nelle Highlands, appartenuto alla sua famiglia fino al XVII secolo. Durante i lavori di ristrutturazione viene scoperto nel castello un minuscolo ufficio, passato inosservato negli ultimi duecento anni, ed emergono prove che rivelano che le memorie di Lord Byron (presumibilmente bruciate all’inizio del XIX secolo) potrebbero essere ancora intatte e nascoste all’interno di quelle mura.

La notizia inizia a diffondersi, e poco dopo scoppia un incendio sospetto che distrugge il minuscolo ufficio uccidendo un uomo.

Andra sidan månen (1° in Svezia) di Mari Jungstedt (L’angelo nero, Piemme) è il secondo episodio della serie poliziesca ambientata in Andalusia. Una coppia di innamorati viene trovata uccisa in una vasca idromassaggio in una fattoria solitaria. L’uomo è svedese, ma vive a Malaga e la donna è spagnola. La coppia è stata colpita a morte con un arco. Dalle indagini emerge che il caso ha collegamenti con l’ambiente losco del distretto portuale di Marbella e con eventi spaventosi del passato.

Jonas Jonasson (Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, L’analfabeta che sapeva contare, Bompiani; Dolce è la vendetta SpA, La nave di Teseo) torna in libreria con Profeten och idioten (9°), una storia on the road dal consueto ritmo vertiginoso e con una grande dose di umorismo. Protagonisti Petra, un’astrofisica autodidatta che ha calcolato che il mondo finirà il 21 settembre intorno alle 21.20; Johan, chef di talento con qualche rotella fuori posto; e Agnes, una vedova di 75 anni che ha fatto soldi sui social media spacciandosi per giovane influencer.

The Measure (6° negli Stati Uniti) è il romanzo up-lit d’esordio di Nikki Erlick. Sembra un giorno qualsiasi. Ti svegli, versi una tazza di caffè ed esci, ma quando apri la porta di casa, ad aspettarti c’è una piccola scatola di legno che custodisce al suo interno il tuo destino: la risposta al numero esatto di anni che vivrai. Dalle case di periferia alle tende del deserto, ogni persona in ogni continente riceve la stessa scatola. Mentre il mondo sprofonda in una frenesia collettiva, tutti devono affrontare la stessa scelta scioccante: desiderano sapere quanto vivranno? E, se sì, cosa faranno con quella conoscenza?

Meant to Be (10°) è il nuovo romanzo rosa di Emily Giffin (A prova di baby, Amore e ritorno, Piemme) ambientato nell’America degli anni ‘60. La famiglia Kingsley è un’istituzione, amata per le imprese militari, il servizio politico e l’eleganza senza pari. Dopo la morte del padre in un tragico incidente, il carismatico Joe III eredita il peso di quel retaggio, ma è uno spirito libero e un po’ spericolato e nonostante le sue migliori intenzioni, ha difficoltà a soddisfare le aspettative della nazione e della madre. Anche Cate Cooper è cresciuta senza padre, dopo il matrimonio della madre con un uomo violento è stata costretta a badare a se stessa e ha intrapreso la carriera di modella sebbene non senta di appartenere a quel mondo. Quando le strade di Joe e Cate si incrociano, la connessione è istantanea e intensa. Ma la loro relazione potrà sopravvivere al riverbero dei riflettori e alla maledizione dei Kingsley?

Concludiamo, come di consueto, con uno sguardo alla saggistica.

Andreas Sturm è stato vicario generale della diocesi di Spira dal 2018 fino a maggio di quest’anno quando ha rinunciato al suo incarico per aderire alla Chiesa vetero-cattolica, dichiarando di aver perso la speranza e la fiducia che la Chiesa cattolica romana possa cambiare. Sturm era stato il portavoce delle istanze di rinnovamento della propria comunità e aveva preso posizione su questioni come la benedizione delle relazioni omosessuali e il celibato. Il suo libro Ich muss raus aus dieser Kirche (2° in Germania) non è una resa dei conti, ma un bilancio spietato e un’ammissione di fallimento, anche personale.

La Terra pullula di immagini e consistenze, suoni e vibrazioni, odori e sapori, campi elettrici e magnetici. Ogni tipo di animale, compresi gli esseri umani, è racchiuso all’interno della propria bolla sensoriale unica, capace di percepire solo un minuscolo frammento del nostro immenso mondo. An Immense World (8° nel Regno Unito) del giornalista scientifico britannico Ed Yong (Contengo moltitudini, La nave di Teseo) è un emozionante tour della percezione non umana, dove si incontrano coleotteri attratti dal fuoco, tartarughe che possono tracciare i campi magnetici della Terra, pesci che riempiono i fiumi di messaggi elettrici e molte altre creature incredibilmente sofisticate.

Lisa Röstlund è una giornalista investigativa del quotidiano «Dagens Nyheter». Skogslandet (7° in Svezia) è un libro d’inchiesta sulla gestione forestale svedese che ha portato alla quasi totale scomparsa delle foreste naturali, tagliate a raso e sostituite da monocolture per produrre legname di qualità, con un effetto devastante sulla vita dei Sami e danni irreparabili alla biodiversità.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.