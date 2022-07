I 10 libri più venduti in Italia nella prima metà del 2022

Quali sono i 10 libri più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2022? Protagonista della classifica dei bestseller di metà anno è Erin Doom. Insieme a lei autrici e autori come Antonio Manzini, Isabel Allende, Gianrico Carofiglio e…

L’estate è arrivata ed è tempo di bilanci e classifiche di metà anno. A questo proposito, ecco quali sono i 10 libri più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2022 (la fonte è il Giornale della Libreria su rilevazioni Nielsen BookScan).

Protagonista della top ten dei bestseller di metà anno, con ben due titoli, è Erin Doom, pseudonimo di un’autrice italiana sotto pseudonimo, che è partita da Wattpad e che è spesso citata su TikTok (qui la nostra intervista, ndr).

Spazio inoltre a due presenze fisse di queste classifiche, come gli autori italiani di noir Antonio Manzini e Gianrico Carofiglio. A proposito di thriller e gialli, in classifica è presente anche il nuovo romanzo di Joël Dicker, seguito di La verità sul caso Harry Quebert.

Sul terzo gradino del podio c’è Isabel Allende, grande nome della letteratura internazionale.

Devono molto al passaparola su TikTok due titoli come La canzone di Achille e It ends with us.

Tra i 10 libri più venduti nella prima metà del 2022 anche Gino Strada e l’amatissimo autore giapponese Toshikazu Kawaguchi.

I 10 titoli più venduti in Italia (dal 2 gennaio al 19 giugno 2022)

COME VA IL MERCATO DEL LIBRO?

Sono stati anche comunicati gli ultimi dati sul mercato librario (qui tutti i particolari). In sintesi, secondo le stime dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori su rilevazioni Nielsen BookScan, nei primi sei mesi del 2022, rispetto al 2021 da record, il mercato del libro è in calo, ma resta in positivo rispetto al pre-pandemia. In flessione l’ecommerce e la grande distribuzione, mentre le librerie fisiche sono in crescita. Prosegue il boom dei fumetti e dei manga, anche rispetto all’anno scorso. Bene anche la narrativa straniera, le guide turistiche (dopo il crollo per il Covid) e i romanzi d’amore e chick lit.