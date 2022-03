Tra i bestseller internazionali serie fantasy, thriller psicologici e saghe familiari

Serie fantasy, thriller psicologici e saghe familiari dominano le classifiche internazionali di febbraio 2022.

Connemara (2° in Francia) di Nicolas Mathieu (Come una guerra, E i figli dopo di loro, Marsilio) parla della crisi di mezza età, quando i giochi sembrano già fatti ma dentro risuona il desiderio di ricominciare da capo. Protagonisti due quarantenni: Hélène, che ha realizzato il sogno della sua adolescenza – cambiare ambiente, avere successo – ma è oppressa dalla sensazione di aver sprecato tutto, e Christophe che non ha mai lasciato il suo paese, ha rimandato sempre i grandi sforzi e le grandi decisioni, ma è convinto che tutto sia ancora possibile.

Dopo il successo de I quaderni botanici di Madame Lucie e di Tutto il blu del cielo (in uscita per Rizzoli) Melissa Da Costa torna con Les douleurs fantômes (4°), la storia di un gruppo affiatato di amici separati da una tragedia e riuniti, cinque anni dopo, da una richiesta di aiuto. Tra silenzi amari e rimpianti, questo incontro riaccenderà il loro dolore fantasma, scuoterà le loro certezze e dimostrerà che ci si può allontanare dagli occhi ma non dal cuore.

Iniziata con Il paese degli altri (La nave di Teseo), la trilogia di Leïla Slimani con protagonista la giovane alsaziana Mathilde e il marito marocchino Amin prosegue con Regardez-nous danser (5°, tr. it. Guardaci ballare, di prossima pubblicazione per La nave di Teseo). Dopo enormi sacrifici, la coppia ormai appartiene a una nuova borghesia che prospera, celebra e crede in un domani felice nel Marocco indipendente che sta lottando per fondare la sua nuova identità, combattuto tra gli arcaismi e le tentazioni illusorie della modernità occidentale.

Figlia di un ingegnere iraniano e di una violinista ungherese di origine ebraica, la scrittrice e sceneggiatrice francese Yasmina Reza (Felici i felici, Anne-Marie la beltà, Adelphi) entra al 1° posto in classifica in Germania con Serge, appena uscito in Italia sempre per Adelphi. Il romanzo conduce il lettore nel cuore di una famiglia di origini ebraiche e nei legami complessi e conflittuali fra tre fratelli: il narratore Jean, “quello di mezzo”, cresciuto all’ombra di Serge, un cialtrone inconcludente, e Nana, la più piccola, moralista e petulante. E poi figli, nipoti, mariti, ex amanti, a formare un intreccio di voci corrosivo e brillante.

Di ispirazione autobiografica, Wat je van bloed weet (4° nei Paesi Bassi) dello scrittore e regista olandese Philip Huff affronta il tema della violenza domestica che si consuma dietro le apparenze di una famiglia benestante, e si interroga se sia possibile liberarsi da queste relazioni fallimentari.

The Paris Apartment (2° nel Regno Unito, 1° negli Stati Uniti) è il nuovo thriller di Lucy Foley (Il libro dell’amore perduto, BEAT; Morte nelle Highlands, Giunti) ambientato in un condominio in cui ogni inquilino ha qualcosa da nascondere. La protagonista Jess, sola e al verde e bisognosa di un nuovo inizio, chiede al fratellastro Ben di ospitarla per un po’ nel suo appartamento parigino, ma quando si presenta lui non c’è. Più passano i giorni più Jess inizia a scavare nella situazione del fratello e quando interroga i vicini si rende conto che tutti sanno qualcosa che non vogliono dire.

Moon Witch, Spider King (10°) dell’autore giamaicano Marlon James è il secondo volume della trilogia fantasy Dark Star ambientata in un’Africa dove leopardi e lupi si mescolano con uomini dai poteri sovrannaturali. Nel primo volume Leopardo nero, lupo rosso (Sperling & Kupfer) mito, fantasia e storia facevano da sfondo alle avventure dell’Inseguitore, un mercenario ingaggiato per trovare un bambino scomparso tre anni prima. Nel nuovo episodio la strega della luna Sogolon, antagonista di Inseguitore nella ricerca del bambino, è al centro della scena e racconta come ha complottato e combattuto, trionfato e fallito mentre lo cercava.

El Libro Negro de las Horas (1° in Spagna) è un sequel della fortunata trilogia noir della Città Bianca di Eva García Sáenz de Urturi (Il silenzio della città bianca, I riti dell’acqua, Aquitania, Piemme) ambientata nella sua città natale, Vitoria. In questo nuovo romanzo l’ispettore Kraken riceve una telefonata anonima che cambierà il modo di pensare al passato della sua famiglia: ha una settimana di tempo per ritrovare un libro leggendario, un gioiello bibliografico esclusivo, in caso contrario sua madre, che riposa nel cimitero da decenni, morirà…

Ispirato alla figura della madre, Violeta (2°, pubblicato in Italia da Feltrinelli) di Isabel Allende è il racconto in forma di diario lungo cento anni – dal 1920 in piena pandemia di influenza spagnola al 2020 durante il lockdown – della vita di una donna che ha attraversato un secolo di sconvolgimenti con passione, determinazione e senso dell’umorismo.

In Una historia ridícula (6°) di Luis Landero il protagonista Marcial – manager in un’azienda di carne, con il dono della parola e orgoglioso della sua formazione da autodidatta – racconta la sua storia d’amore con la studentessa d’arte benestante Pepita, il dispiegamento dei suoi talenti per conquistarla, la sua strategia per spodestare gli altri corteggiatori e, soprattutto, che cosa è successo quando è stato invitato a una festa a casa della sua amata.

Virginia Feito è nata a Madrid, ha vissuto a Parigi, Londra e New York e ha lavorato in importanti agenzie pubblicitarie vincendo numerosi premi in festival nazionali e internazionali. Nel 2019 ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi alla scrittura (in inglese) del suo primo romanzo La señora March (10°), un thriller di ambientazione newyorkese inquietante e cupamente divertente, pieno di suspense e paranoia. La protagonista Mrs. March è la moglie di un noto scrittore, orgogliosa dei successi del marito e del prestigio che ne deriva. La sua esistenza basata sulla routine e sul decoro viene sconvolta quando un negoziante insinua che per la protagonista del suo ultimo romanzo – una prostituta patetica che ispira più derisione che desiderio – il marito si sia ispirato a lei.

Fallvind (1° in Svezia) di Maria Adolfsson (Inganno, Avviso di burrasca, Tra il diavolo e il mare, SEM) è il quinto episodio della serie con protagonista la detective Karen Eiken Hornby, richiamata in servizio dal congedo di maternità per indagare su due omicidi avvenuti a distanza di un solo giorno a Dunker, capitale della fittizia isola di Doggerland.

Olivie Blake è lo pseudonimo di Alexene Farol Follmuth, autrice californiana di numerosi romanzi, antologie, graphic novel e sceneggiature di film, tra cui il fortunato fantasy The Atlas Six (1° nel Regno Unito, 3° negli Stati Uniti) del 2020 appena ripubblicato in una nuova edizione e in corso di adattamento per la televisione. La Società Alessandrina è la migliore società segreta di magia, i suoi membri sono custodi delle conoscenze perdute delle più grandi civiltà dell’antichità. Ogni decennio vengono selezionati per l’iniziazione i sei maghi più talentuosi del mondo, ma solo i cinque che dimostreranno di essere i migliori in base ai loro contributi ad aree arcane della conoscenza sopravviveranno.

Autrice delle serie fantasy di successo mondiale Il Trono di Ghiaccio e Una corte di spine e rose, Sarah J. Maas torna in classifica con House of Sky and Breath (4° negli Stati Uniti, 7° nel Regno Unito, tr. it. La casa di cielo e aria, di prossima pubblicazione per Mondadori), il secondo romanzo ricco d’azione della nuova serie Crescent City.

Nella saggistica segnaliamo due titoli che invitano alla riflessione.

Burning Questions (7° nel Regno Unito, tr. it. Questioni scottanti, Ponte alle Grazie) è una raccolta di articoli, saggi, discorsi, prefazioni a libri suoi e altrui di Margaret Atwood in cui in cui la pluripremiata scrittrice canadese non smette di interrogarsi e interrogarci sui temi di attualità.

In Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen (2° in Germania) lo scrittore di origine iraniana Navid Kermani (Lo stupore e la bellezza, Marsilio; Stato di emergenza, Keller), vincitore del Premio internazionale per la pace degli editori tedeschi, racconta a sua figlia notte dopo notte, non solo la propria religione (l’Islam), ma ciò che unisce tutti i credenti: Dio e la morte, l’amore e l’infinito che ci circonda.

