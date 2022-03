Le riflessioni di Margaret Atwood sui tempi che corrono sono “Questioni scottanti”

Valore della verità

Il fatto che una certa cosa dovrebbe essere vera, il fatto che abbiate buone intenzioni, il fatto che la notizia sia compatibile con le vostre posizioni ideologiche, il fatto che tornerebbe utilissima nel momento attuale se fosse vera, non significa che lo sia. Dovete preparare argomenti di sostegno molto validi se intendete dire qualcosa d’impopolare, perché vi salteranno addosso. Oppure, per citare George Orwell, «Se libertà significa davvero qualcosa, significa il diritto di dire alla gente quello che non vuol sentirsi dire». E per citarlo di nuovo, in tre parole: Dite – la – verità.

Controllo dei corpi

Le donne che non possono decidere se avere figli o meno sono schiave, perché lo Stato rivendica il possesso dei loro corpi e il diritto di dettarne l’utilizzo. L’unica situazione analoga, per gli uomini, è l’arruolamento. In entrambi i casi viene messa a repentaglio la vita dell’individuo, ma un coscritto viene se non altro provvisto di cibo, indumenti e alloggio. Gli stessi diritti vengono concessi ai reclusi nelle carceri. Se lo Stato impone la procreazione, allora perché non dovrebbe finanziare l’assistenza prenatale, il parto stesso, le cure postnatali e l’allevamento del figlio, ammesso che non venga venduto a una famiglia più abbiente?

Donne e legalità

Celebrate il vostro essere persone, e già che ci siete, pensate ad aiutare le giovani donne che studiano Legge: torneranno utili per difendere il vostro essere persone, se le cose dovessero mettersi male o se qualcuno dovesse allungare le mani. Certo, nel nostro Paese tutte le donne sono persone almeno formalmente, ma alcune, rispetto ad altre, hanno maggiori probabilità di realizzarsi in quanto tali.

Può interessarti anche Jolanda Di Virgilio “I testamenti” di Margaret Atwood è il romanzo che aspettavate di leggere Economia e ambiente Di tutti i fondi devoluti in beneficenza, soltanto il tre per cento circa riguarda iniziative relative agli animali, e di quel tre per cento metà è speso per animali domestici come i cani e i gatti. Si preferisce donare ai poveri, a ospedali e fondazioni che curano le malattie del cuore e dei reni. Però, come tutti sapete, se si degrada l’ambiente – e lo si degrada su scala mondiale, come sta avvenendo adesso – ci saranno più poveri di quanti se ne possano mai aiutare. E a pensarci bene siamo già arrivati a questo punto, perché la ricchezza umana, in fin dei conti, si basa sulla Terra. Come qualcuno ha scherzosamente commentato poco tempo fa, «L’economia è una società controllata al cento per cento dall’ambiente». Se rovinerete la Terra rovinerete voi stessi, e non avrà più importanza quanti soldi date ai cuori e ai reni, perché nessuno più avrà né cuori né reni. C’è sempre speranza Ultimamente […] mi è stato chiesto: «C’è speranza?». La mia risposta è: «C’è sempre speranza». La speranza è innata in noi. È pure contagiosa: dove c’è speranza ce ne sarà sempre di più, perché se c’è speranza la gente si sforza in quella direzione. Ed è uno sforzo quello che, in futuro, tutti dovremo fare. Magari è questo il vero significato degli zombie: sono come noi, ma a loro manca la speranza.

Vi auguro speranza.

(continua in libreria…)

Fotografia header: GettyEditorial 14-02-2022