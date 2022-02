Il dialogo tra Margaret Atwood e Michela Murgia sulla pagina Facebook del Libraio

Giovedì 3 marzo alle ore 18, in occasione dell’uscita (in contemporanea mondiale) della raccolta di saggi “Questioni scottanti”, Margaret Atwood, fra le voci più note e ascoltate della letteratura contemporanea, dialoga sulla nostra pagina Facebook con la scrittrice Michela Murgia – I particolari

Margaret Atwood, fra le voci più note e ascoltate della narrativa contemporanea, più volte candidata al Premio Nobel per la letteratura, il 3 marzo torna in libreria con Questioni scottanti (Ponte alle Grazie, traduzione di Guido Calza, in uscita in contemporanea mondiale), una raccolta di saggi di grande lucidità e attualità.

A questo proposito, ci fa molto piacere annunciare che proprio per giovedì 3 marzo, alle ore 18, la pagina Facebook del Libraio (nell’ambito del format di appuntamenti LibLive) ospiterà il dialogo tra l’autrice del romanzo cult Il racconto dell’Ancella e la scrittrice e saggista Michela Murgia.

L’autrice di Accabadora, Noi siamo tempesta, Istruzioni per diventare fascisti, Morgana (podcast e libri co-firmati con Chiara Tagliaferri) e di altri volumi, grande lettrice ed estimatrice del mondo immaginario e intellettuale di Margaret Atwood, discuterà con la scrittrice canadese delle tante questioni aperte della contemporaneità affrontate in Questioni scottanti.

Un’occasione da non mancare, in attesa di leggere il libro, che raccoglie l’Atwood-pensiero degli ultimi vent’anni su letteratura, attualità, ambiente, femminismo, scrittura e molto altro. Anche le lettrici e i lettori potranno interagire con la scrittrice e farle giungere le loro domande.