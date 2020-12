Il memoir di Obama e gli altri bestseller di fine anno nel mondo

Nel mese della riconquista della Casa Bianca da parte dei Democratici, l’ex presidente americano Barack Obama domina le classifiche internazionali di saggistica con il suo attesissimo memoir. Uscito in contemporanea mondiale il 17 novembre, tradotto in 25 lingue, A Promised Land (tr. it. Una terra promessa, Garzanti) è il primo di due volumi in cui Obama racconta in prima persona la propria incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a primo afroamericano a ricoprire la più alta carica della nazione.

Novembre 2020 è anche il mese di assegnazione di numerosi premi letterari, e la loro influenza sulle vendite è ben visibile nelle classifiche di narrativa, dove i titoli premiati fanno il loro ingresso trionfale.

Vincitore del prestigioso “Prix Goncourt”, L’anomalie (tr. it. L’anomalia, di prossima pubblicazione per La nave di Teseo, 3° in Francia) di Hervé Le Tellier racconta gli effetti di un evento apparentemente inspiegabile: un volo Parigi-New York che si riproduce due volte, con gli stessi passeggeri, a due mesi di distanza. L’autore è presidente dell’associazione OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), fondata nel 1960 da un gruppo di scrittori e matematici (tra cui Raymond Queneau) con l’obiettivo di creare opere usando tecniche di scrittura vincolata, imponendo sfide matematiche alla lingua.

Nature humaine (5°) di Serge Joncour (Affidati a me, E/O), vincitore del “Prix Femina”, è ambientato nella Francia rurale tra il 1976 e il 1999, l’anno della grande tempesta. È la storia, raccontata in flashback, di un agricoltore del Lot e di un’attivista antinucleare della Germania dell’Est sullo sfondo delle rivoluzioni del mondo agricolo – produttivismo, animali in batteria, mucche pazze, fertilizzanti ecc. – e sotto il ricatto costante di adattarsi al mondo moderno o morire.

Dirk Rossmann è un uomo d’affari miliardario tedesco, fondatore della seconda catena di drugstore del paese. Der neunte Arm des Oktopus (2° in Germania), scritto con l’aiuto di un ampio gruppo di collaboratori, è una via di mezzo tra pamphlet ed eco-thriller il cui obiettivo è scuotere la gente e sensibilizzarla sulla catastrofe climatica imminente. Il libro sta facendo discutere perché tra le righe sembra prendere in considerazione – se non addirittura auspicare – una “guerra giusta per il clima” con qualunque mezzo, anche brutale e dittatoriale.

Olympia (8°) di Volker Kutscher è l’ottavo episodio della serie di thriller storici ambientati a Berlino tra gli anni Venti e Trenta con protagonista il commissario Gereon Rath. Pubblicati da Feltrinelli, sono attualmente disponibili in italiano i volumi Babylon-Berlin (da cui è stata tratta la serie TV trasmessa su Sky), La morte non fa rumore e Goldstein.

Acuto indagatore dell’animo umano, il noto avvocato e scrittore Ferdinand Schirach (Tabù, Longanesi; Castigo, Neri Pozza) affronta in Gott (10°) il tema della morte, della libertà e dell’autodeterminazione attraverso la storia di un uomo di 78 anni, fisicamente e mentalmente sano, che non vuole più vivere dopo la morte della moglie.

Hendrik Groen è entrato nei cuori di migliaia di lettori in tutto il mondo con le sue storie sul “Club dei vecchi ma non (ancora) morti”. Opgewekt naar de eindstreep (3° nei Paesi Bassi) è l’ultimo episodio della serie (dopo Piccoli esperimenti di felicità, Fin qui tutto bene e Una piccola sorpresa, Longanesi) e vede il nostro eroe alle prese con una crescente perdita di memoria. Desideroso, come sempre, di vivere la sua vita al meglio, in un ultimo sforzo per contrastare il suo declino, decide di iniziare un nuovo diario: se tutto viene meno, potrà almeno rileggere ciò che ha dimenticato.

Vincitrice dell’”International Booker Prize” con Il disagio della sera (Nutrimenti), Marieke Lucas Rijneveld torna in libreria con il suo secondo romanzo, cupo e sfrenato, Mijn lieve gunsteling (19°) ancora una volta il resoconto di un’ossessione, una storia straziante e terrificante di perdita, amore proibito, solitudine e identità con protagonisti un veterinario e la figlia di un contadino.

Nato e cresciuto a Glasgow, emigrato a New York a 24 anni per lavorare nel mondo della moda dopo una laurea al Royal College of Art di Londra, Douglas Stuart è arrivato finalista al “National Book Award” e ha vinto il «Booker Prize» con il suo romanzo d’esordio autobiografico Shuggie Bain (tr. it. Storia di Shuggie Bain, di prossima pubblicazione per Mondadori, 2° nel Regno Unito), un’esplorazione dell’amore inaffondabile che solo i bambini possono avere per i loro genitori devastati. Ambientato negli anni ’80 in una Glasgow sempre più segnata dalla povertà, il libro racconta la storia di Agnes Bain che, abbandonata dal marito, cerca sempre più conforto nell’alcol, e dei suoi tre figli che fanno del loro meglio per salvarla, ma che uno alla volta sono costretti ad abbandonarla per salvarsi.

Eva García Sáenz de Urtur è la vincitrice del ricchissimo “Premio Planeta” con Aquitania (1° in Spagna), un thriller storico ambientato nel XII secolo con protagonista Eleonora d’Aquitania. L’autrice ha iniziato la sua carriera autopubblicando il primo romanzo La saga de los longevos, che ha riscosso un immediato successo e attirato l’attenzione degli editori. Con la Trilogia de la Ciudad Blanca (di cui sono disponibili in italiano i primi due volumi, Il silenzio della città bianca e I riti dell’acqua, Piemme) ha venduto più di un milione di copie.

La ciudad de vapor (tr. it. La città di vapore, di prossima pubblicazione per Mondadori, 7°) è una raccolta di storie, alcune inedite, riunite per la prima volta in un unico volume, del famoso scrittore catalano Carlos Ruiz Zafón morto prematuramente a giugno di quest’anno.

Nio liv (2° in Svezia) è il sesto episodio della serie di Emelie Schepp con protagonista il procuratore Jana Berzelius (in italiano è disponibile il primo volume Memento, Bompiani) mentre Stormvakt (7°) di Kristina Ohlsson – autrice di romanzi gialli per adulti (Bugie sepolte) e ragazzi (Bambini di cristallo, La febbre zombie) tradotti da Salani – è il primo episodio di una nuova serie con protagonista August Strindberg, un tranquillo ex finanziere.

Lóngzú (I)-huǒ zhī chénxī (8° in Cina) è una nuova edizione rivista di Dragon Raja I, una serie di romanzi fantasy scritti da Jiang Nan che combinando fantasia, coraggio, tenacia e amicizia, incoraggia i suoi giovani lettori a crescere e ad assumersi le proprie responsabilità in un mondo pieno di sfide inaspettate.

Dopo il successo di Ready player one (DeA Planeta Libri) da cui è stato tratto l’omonimo film diretto da Steven Spielberg, la saga di Ernest Cline, ambientata nell’universo virtuale OASIS, prosegue con Ready Player Two (1° negli Stati Uniti, 3° nel Regno Unito). In questo episodio il protagonista scopre un progresso tecnologico nascosto che cambierà ancora una volta il mondo e renderà OASIS mille volte più meravigliosa e irresistibile. Con esso arrivano un nuovo indovinello, una nuova missione e un nuovo rivale inaspettato, incredibilmente potente e pericoloso, disposto a uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole.

Chiudiamo con un titolo dedicato a tutti gli spiriti nomadi che in quest’anno di confinamento forzato stanno mordendo il freno: L’énergie vagabonde (4° in Francia), la monumentale raccolta – 1472 pagine – degli appunti di viaggio di Sylvain Tesson, pubblicata nella prestigiosa collana “Bouquins” delle Éditions Robert Laffont. Nella speranza di dare un ordine alle sue agitazioni, l’autore di Nelle foreste siberiane, Sentieri neri, La pantera delle nevi (Sellerio) ha racchiuso in questo volume il resoconto dei suoi viaggi a piedi, a cavallo e in bicicletta lungo gli oleodotti che attraversano Uzbekistan, Kazakistan, Azerbaigian, Georgia e Turchia, completati da racconti dei suoi viaggi in moto sulle strade del Nuovo e del Vecchio Mondo e da pagine dei suoi diari. Una riflessione a tutto tondo sulle riserve energetiche mondiali e sull’energia nascosta nella profondità di ogni persona, e un augurio affinché l’energia vagabonda non si esaurisca mai.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.

Fotografia header: Barack Obama al funerale di John Lewis GettyImages