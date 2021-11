I libri più venduti nel mondo: le classifiche internazionali dell’autunno 2021

Da Sophie Kinsella ad Arturo Pérez-Reverte, passando per l’ultima spy story, uscita postuma, di John le Carré… Dalla Francia agli Usa, dalla Cina alla Germania, passando per la Svezia e il Regno Unito, ecco i libri bestseller nel mondo a ottobre 2021, tra romanzi e saggi

Nelle classifiche dei libri più venduti nel mondo di ottobre 2021 fanno il loro ingresso le ultimissime novità di numerosi autori di fama internazionale.

La toute petite reine (2° in Francia) di Agnès Ledig (Un attimo prima della felicità, Come se non ci fosse un domani, Mondadori) è la storia di Adrien, addestratore di cani, chiamato per un pacco sospetto alla stazione di Strasburgo; di Bloom, il suo cane ipersensibile; e di Capucine, venuta a recuperare la valigia dimenticata, le cui lacrime nascondono una bomba pronta ad esplodere nel suo cuore. Per caso o per fortuna, si ritroveranno tutti qualche giorno dopo nella sala d’attesa di una coppia di psichiatri per cercare di sbrogliare i fili della loro esistenza.

Le Petit Prince, di cui si celebra il 75° anniversario dell’edizione francese, è il romanzo più tradotto al mondo secondo i detentori dei diritti di Antoine de Saint-Exupéry. Code 612: qui a tué le Petit Prince? (4°) di Michel Bussi (Tempo assassino, Tutto ciò che è sulla terra morirà, E/O) è un’affascinante indagine sui misteri e le ombre del Piccolo Principe e del suo creatore.

Les flammes de pierre (7°) di Jean di Christophe Rufin (Globalia, L’appeso di Conakry, E/O) è la storia del movimentato idillio tra la guida alpina Rémy e Laure, una giovane donna che lavora a Parigi in una banca d’affari. Insieme sono saliti sulla vetta della Croisse-Baulet e, nonostante la facilità della meta, hanno vissuto un momento indimenticabile. Durante l’escursione Rémy ha sentito che la sua passione per la montagna era condivisa, che questa emozione aveva il valore di un abbraccio e che Laure, come lui, non l’avrebbe mai dimenticata.

Playlist (1° in Germania) è il nuovo thriller psicologico di Sebastian Fitzek (Il sonnambulo, Noah, Einaudi). La quindicenne Feline è scomparsa da un mese senza lasciare traccia mentre andava a scuola. Assoldato dalla madre, l’investigatore privato Alexander Zorbach scopre che la ragazza utilizzava una piattaforma su Internet per ascoltare le sue canzoni preferite e che la playlist è stata cambiata da poco. Forse la nuova selezione di canzoni nasconde un indizio su dove si trova e come può essere salvata? La particolarità del romanzo è che la playlist di Feline è composta da 15 brani creati espressamente per questo libro da artisti tedeschi e internazionali, ed è disponibile su CD, vinile, in download e in streaming.

Silverview (4° nel Regno Unito, di prossima pubblicazione per Mondadori) è l’ultima spy story, uscita postuma, di John le Carré e narra di un’insolita amicizia fra un ex banchiere della City e un immigrato polacco in una cittadina in riva al mare, la cui quiete viene interrotta dall’arrivo di una spia britannica.

Nata in Nuova Zelanda, residente in Australia, Heather Morris ha ottenuto un successo mondiale con Il tatuatore di Auschwitz e Una ragazza ad Auschwitz (Garzanti). Three Sisters (8°) è l’ultimo episodio della trilogia e ha come protagoniste tre sorelle che, sopravvissute al campo di sterminio e poi al ferreo regime comunista in Slovacchia, intraprendono un viaggio di rinnovamento verso la nuova patria ebraica, Israele.

The Party Crasher (10°, tr. it. Attenti all’intrusa!, Mondadori) è la nuova commedia di Sophie Kinsella, che con senso dell’umorismo e spirito di osservazione racconta in tono divertito e al tempo stesso toccante le incomprensioni e i delicati meccanismi che regolano i rapporti familiari.

Ambientato tra 1942 e il 1943, El italiano (1° in Spagna) di Arturo Pérez-Reverte (Sidi, Rizzoli; Occhi azzurri, Solferino) ricostruisce le imprese dei sommozzatori italiani della Decima Mas contro la base navale inglese di Gibilterra. Il romanzo inizia con una libraia spagnola, Elena Arbues, che sulla spiaggia di Algeciras incontra ferito e privo di sensi Teseo Lombardo, reduce da una tentata incursione contro il porto di Gibilterra, e lo trascina nella sua casa poco distante, mutando così per sempre il corso della propria vita.

Hasta donde termina el mar (9°) di Alaitz Leceaga (Il bosco ricorda il tuo nome, Garzanti) è un appassionato intrigo sui segreti di famiglia, la vendetta e il potere redentore dell’amore, ambientato nei paesaggi maestosi della costa di Biscaglia, una terra di leggende dove si sente ancora parlare di sirene.

Dalskuggan (2° in Svezia) è il secondo episodio della serie Åremorden in cui Viveca Sten (In nome della verità, Tempesta sul baltico, Marsilio) intreccia la magnifica natura svedese con personaggi forti in omicidi misteriosi.

Fredrik Backman è un giornalista e blogger molto seguito in patria e in tutto il mondo. Il suo esordio narrativo, L’uomo che metteva in ordine il mondo (Mondadori), è stato un enorme successo internazionale così come i suoi romanzi successivi, tradotti in oltre quaranta paesi. Vinnarna (6°) è l’ultimo episodio (dopo La città degli orsi e Noi contro di voi, Mondadori) della trilogia su Björnstad ambientata in una comunità in difficoltà che ripone i propri sogni e speranze nella squadra di hockey giovanile.

The Judge’s List (1° negli Stati Uniti, 3° nel Regno Unito, tr. it. La lista del giudice, Mondadori) di John Grisham segna il ritorno di Lacy Stoltz, già protagonista de L’informatore. Questa volta Lacy non si trova di fronte a un caso di corruzione: l’uomo su cui indaga – un giudice irreprensibile – potrebbe essere un serial killer.

Ambientato negli anni Cinquanta, The Lincoln Highway (4° negli Stati Uniti, di prossima pubblicazione per Neri Pozza) di Amor Towles (La buona società, Un gentiluomo a Mosca, Neri Pozza) rientra nel filone del grande romanzo americano e dei suoi eterni temi: il viaggio e l’avventura, la colpa e la redenzione, il riscatto e la speranza. Emmett, il protagonista, è reduce da un anno di carcere minorile dove ha scontato una pena che pesa soprattutto sul suo cuore. Deciso a partire per il Texas con il fratello minore, vedrà i propri piani scombinati dalla comparsa inaspettata di due ex compagni di prigione, intenzionati a prendere la direzione opposta, verso New York, alla ricerca di centocinquantamila dollari.

Nato dall’amicizia e dalla collaborazione tra Hillary Rodham Clinton, ex segretario di Stato, e la scrittrice di gialli Louise Penny, State of Terror (5° negli Stati Uniti, 6° nel Regno Unito, tr. it. Stato di terrore, Einaudi) è un thriller che catapulta il lettore nel vivo delle vicende politiche contemporanee. La protagonista è il segretario di Stato Ellen Adams, costretta ad affrontare una crisi terroristica di gravità inaudita. Con l’apparato statale compromesso e la credibilità ai minimi termini, dovrà ricostruire legami e alleanze per riconquistare la fiducia dei Paesi amici e sventare una spaventosa cospirazione internazionale.

Chiudiamo, come di consueto, con uno sguardo alla non-fiction.

Ons geld is stuk (1° nei Paesi Bassi) di Bert e Peter Slagter è un libro introduttivo al bitcoin e alle sue potenzialità, scritto in maniera rigorosa ma comprensibile anche per i profani di finanza e tecnologia.

Korthuset (1° in Svezia) è l’autobiografia di Jonas Eriksson scritta in collaborazione con Anders Cedhamre, in cui l’ex arbitro internazionale racconta con franchezza la sua carriera, i motivi per cui ha lasciato e numerosi retroscena del mondo del calcio, caratterizzato da corruzione, nepotismo e campioni del mondo egoisti.

Ricco di illustrazioni a colori e di fotografie rare ed esclusive, US Renegades (3° negli Stati Uniti e in Germania, tr. it. Renegades. Born in the USA, Garzanti) è una conversazione intima tra due vecchi amici, l’ex presidente Barack Obama e la rockstar Bruce Springsteen, con racconti e riflessioni sulla vita, la musica e l’infinito amore per un’America ricca di opportunità e contraddizioni.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.