Libri: estate nel segno dei thriller. Ecco le classifiche internazionali

Le classifiche internazionali di agosto sono sotto il segno di Stephen King, che con il suo ultimo thriller Billy Summers (di prossima pubblicazione in Italia per Sperling & Kupfer) conquista le prime posizioni negli Stati Uniti (2°), in Germania (4°), nei Paesi Bassi (6°) e nel Regno Unito (8°).

Veterano decorato della guerra in Iraq, Billy Summers è il miglior sicario sulla piazza, con una sua etica: accetta l’incarico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Adesso ha deciso di uscire dal giro, ma prima deve portare a termine un’ultima missione. Finora non ha mai sbagliato un colpo, ma questa volta tutto sembra andare storto.

Premier sang (1° in Francia) di Amélie Nothomb (Sete, Gli aerostati, Voland) racconta sotto forma di fiaba la storia di Patrick – il padre dell’autrice – un bambino angelico che, da giovane adulto, si troverà faccia a faccia con la morte. Un omaggio alla figura paterna e alla sua carriera di diplomatico.

Ambientato in Alaska, Blizzard (7°) dell’esordiente Marie Vingtras è un romanzo corale in cui ciascuno dei personaggi nasconde un segreto. Durante una bufera di neve, un ragazzino scompare. Sono bastati pochi secondi, il tempo di riallacciare le scarpe, perché Bess lasciasse andare la mano del bambino e lo perdesse di vista. La donna si mette alla sua ricerca, seguita da vicino dai rari abitanti di questa terra alla fine del mondo. Inizia una corsa frenetica contro la morte, dove si svela il destino di ciascuno di fronte agli elementi.

Dunkelblum (2° in Germania) della scrittrice e giornalista austriaca Eva Menasse (Animali per esperti, Bompiani; Peccati capitali veniali, Mimesis) racconta le vicende di una piccola città come tante altre che dietro un’apparenza di normalità nasconde la storia di un terribile delitto. Per decenni gli abitanti più anziani hanno condiviso la conoscenza dell’evento e mantenuto il silenzio sull’atto e sull’autore. Ma alla fine dell’estate del 1989, mentre centinaia di profughi della DDR sono in attesa dietro il vicino confine con l’Ungheria, un enigmatico visitatore arriva in città. Tracce del vecchio crimine emergono come un fantasma mettendo a confronto gli abitanti con un passato che pensavano finito.

Rahel e Peter sono i protagonisti di Der Brand (7°, tr. it. I confini incerti del fuoco, di prossima pubblicazione per Corbaccio), il nuovo romanzo di Daniela Krien (L’amore in caso di emergenza, Corbaccio). Sposati da quasi 30 anni, hanno cresciuto due figli e si apprezzano e rispettano a vicenda. Dapprima silenziosamente e impercettibilmente, poi d’un botto, l’amore ha preso congedo dal loro matrimonio. I due si imbarcano in una vacanza estiva, destinata a salvare ciò che rimane tra loro e a rispondere alla domanda su come e con chi vogliono trascorrere i loro ultimi anni.

Dopo i successi internazionali de La ragazza del treno e Dentro l’acqua (Piemme), Paula Hawkins torna con il nuovo thriller A Slow Fire Burning (tr. it. Un fuoco che brucia lento, Piemme) conquistando immediatamente il 1° posto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Quando in una casa galleggiante sul Regent’s Canal a Londra viene ritrovato il corpo senza vita di un giovane uomo brutalmente assassinato, il cerchio dei sospetti si stringe intorno a tre donne – l’ultima amante, una zia e una vicina. Ognuna ha subito un torto che le ha rovinato la vita e cova un risentimento che rischia di esplodere da un momento all’altro distruggendo tutto.

Magpie (4° nel Regno Unito) di Elizabeth Day (Il party, L’arte di saper fallire, BEAT) è un thriller psicologico su madri e figli, invidia e possesso. Marisa conosce Jake solo da pochi mesi, ma non si è mai sentita così sicura di nessuno. Quando lui le chiede di andare a vivere insieme e di avere un figlio, sa di aver finalmente trovato l’amore e il sostegno incrollabili che ha desiderato per tutta la vita. Ma la loro relazione viene messa alla prova dalla nuova inquilina Kate, che ha poco riguardo per i confini personali e sembra interessarsi ossessivamente a Jake e al bambino che sperano di avere.

In Löpa varg (3° in Svezia) di Kerstin Ekman (Sotto la neve, il Saggiatore) si intrecciano due storie: quella personale di Ulf Norrstig – guardia forestale in pensione che fa i conti con i propri ricordi e il proprio invecchiamento – e quella dell’incontro inaspettato tra l’uomo e il lupo, che cambierà il corso della vita di tutti nella piccola città di Loåsen.

Acclamato come un capolavoro, Trion (5°), il romanzo d’esordio di Johanna Hedman, racconta la storia di tre amici ventenni. Ricca da sempre, cresciuta in un grande appartamento in una zona esclusiva di Stoccolma, Thora è la figlia unica di una carismatica coppia bohémien. Thora e August sono amici e amanti occasionali da anni. La loro relazione viene scombussolata quando Hugo diventa il nuovo inquilino della famiglia di Thora. I tre sono attratti l’uno verso l’altro e nasce un’amicizia intima, ma sotto la superficie ribollono forti emozioni e riflessioni sull’identità, la classe e l’amore che minacciano di incrinare il fragile equilibrio.

天堂旅行团 (5° in Cina) è un romanzo, come molti, di ambientazione scolastica della popolarissima scrittrice online Zhang Jiajia. Fang Li, una ragazza di provincia solare e Luo Yan, un ragazzo serio e orgoglioso, sono stati compagni di classe durante il loro primo anno di liceo. Per Fang Li, la presenza di Luo Yan era un incubo. Tre anni dopo, si incontrano di nuovo all’università, dove la loro battaglia ricomincia trasformandosi in una storia d’amore. I due vivono insieme i momenti più belli della giovinezza, ritrovando la strada per i propri sogni.

Complications (6° negli Stati Uniti) dell’inesauribile Danielle Steel è una storia di scandali e tragedie ambientata in un esclusivo hotel parigino, dove alcune complicazioni si trasformano rapidamente in una questione di vita o di morte, cambiando la vita di tutti coloro che passano attraverso le sue porte.

Tra i saggi segnaliamo Der lange Atem der Bäume (4° in Germania, tr. it. Il bosco. Istruzioni per l’uso, di prossima pubblicazione per Garzanti) in cui il guardaboschi tedesco più famoso del mondo, Peter Wohlleben (La vita segreta degli alberi, Macro Edizioni; Il bosco. Istruzioni per l’uso, Garzanti), spiega come gli alberi imparano ad affrontare il cambiamento climatico e perché la foresta ci salverà se glielo permetteremo.

The Afghanistan Papers (3° negli Stati Uniti, tr. it. Dossier Afghanistan, di prossima pubblicazione per Newton Compton Editori) di Craig Whitlock racconta la storia della guerra americana contro i talebani attraverso documenti top secret che svelano come corruzione e mancanza di strategia abbiano portato al recente ritiro fallimentare.

Chiudiamo con una segnalazione e una curiosità.

Il bestseller El infinito en un junco di Irene Vallejo, pubblicato nell’autunno 2019 e ancora al primo posto nella classifica di non-fiction spagnola, è finalmente disponibile per i lettori italiani, pubblicato da Bompiani con il titolo Papyrus. L’infinito in un giunco. Un volume imponente (oltre 500 pagine) ricco di aneddoti colti e dettagli curiosi sulla storia dei libri e sulla favolosa avventura collettiva che ha come protagoniste le migliaia di persone che nel corso del tempo li hanno salvati e protetti.

Counselling for Toads: A Psychological Adventure è un libro del 1989. L’autore Robert de Board mette in scena gli animali antropomorfi protagonisti de Il vento tra i salici di Kenneth Grahame per far familiarizzare i lettori con le idee dell’analisi transazionale come metodo terapeutico. Il libro è entrato nella classifica di saggistica cinese all’8° posto.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.

