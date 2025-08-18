“Il grande Nilo”: viaggio nell’antico Egitto

In libreria il saggio “Il grande Nilo – Esploratori, turisti e conquistatori nell’antico Egitto” dello storico Lorenzo Braccesi. Al centro, un fiume dal grande fascino, capace di attraversare il deserto e di donare vita e fertilità con le sue piene a un ambiente ostile…

Il fascino del Nilo è antichissimo. Il mistero di questo fiume, capace di attraversare il deserto e di donare vita e fertilità con le sue piene a un ambiente ostile, ha nutrito miti e immaginario della millenaria civiltà egizia.

Con il tramonto dell’Egitto faraonico, i successivi conquistatori stranieri hanno cominciato ad andare alla ricerca delle sorgenti di questo fiume immenso, motivati dalla volontà di scoperta e di conquista. Prima i Persiani, dopo due secoli i Macedoni, poi i Romani e infine, per breve durata, i Palmireni: tutti i dominatori di turno, o coloro che aspirarono a esserlo, si cimentarono in spedizioni verso i deserti della Nubia e le oasi dell’alto Nilo.

I nomi dei protagonisti di queste avventure sono di assoluto primo piano: da Cambise ad Alessandro, da Tolomeo Filadelfo a Cesare, da Augusto a Germanico, fino, da ultimo, a Nerone. Una passione che si riaccenderà solo molti secoli dopo, a seguito della spedizione di Napoleone e dell’apertura del Canale di Suez.

Dietro a questi viaggi e queste spedizioni si nascondevano interessi molto concreti: il desiderio di controllare lucrose vie carovaniere, il proposito di sfruttare i fantastici giacimenti di oro e di pietre preziose delle regioni nubiane. Ma su tutto domina, necessario accessorio della propria gloria, la volontà di toccare mete mai prima da alcuno raggiunte in un’esplorazione fluviale del Meridione dell’ecumene.

Ne parla Lorenzo Braccesi nel saggio Il grande Nilo – Esploratori, turisti e conquistatori nell’antico Egitto (Laterza).

L’autore, che è stato professore ordinario di Storia greca nelle Università di Torino, Venezia e Padova, ha firmato diversi libri e nella sua ricerca storica si è occupato della colonizzazione greca, dell’ideologia e della propaganda nel mondo antico, e dell’eredità della cultura classica nelle letterature moderne.