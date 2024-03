Nuove edizioni tascabili per i libri di Bukowski, a 30 anni dalla morte

“La campana non suona per te”, “Donne”, “Factotum”, “Panino al prosciutto” e “Post Office”: con Tea, a 30 anni dalla morte dello scrittore, una nuova veste grafica per i libri di Charles Bukowski

In occasione del trentennale della morte, il 9 marzo Tea porta in libreria (in edizione tascabile) una selezione di libri di Charles Bukowski, in una nuova veste grafica (e nella traduzione di Simona Viciani): si tratta di La campana non suona per te, Donne, Factotum, Panino al prosciutto e Post Office.

Bukowski, nato ad Andernach, in Germania, nel 1920, è emigrato negli Stati Uniti con la famiglia all’età di due anni. È morto nel 1994 a Los Angeles, dove ha passato tutta la vita scrivendo (romanzi, racconti e poesie ancora oggi amatissime), bevendo e cercando di lavorare il meno possibile…