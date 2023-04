Gialli: ecco la mappa delle indagini dei Cinque di Monteverde

Torna in libreria, in una nuova edizione ampiamente riveduta, “Formule mortali” di François Morlupi, la prima indagine dei Cinque di Monteverde: ecco la mappa dei luoghi dei gialli dell’autore romano…

Dopo Come delfini tra pescecani e Nel nero degli abissi – che hanno fatto vincere all’autore per due anni consecutivi il Premio Scerbanenco dei Lettori – arriva in libreria per Salani il primo capitolo di una serie di successo, la prima indagine dei Cinque di Monteverde: Formule mortali di François Morlupi. Si torna dunque dove tutto è cominciato…

Morlupi (nato a Roma nel 1983), italo-francese, lavora in ambito informatico in una scuola francese della Capitale. Formule mortali è stato pubblicato per la prima volta nel 2018 ed è stato un successo in ebook. Ora torna in una nuova edizione ampiamente riveduta.

E veniamo alla trama: in una torrida estate romana, un anziano cammina nel parco di villa Sciarra, nell’elegante quartiere di Monteverde. Un odore tremendo attira la sua attenzione. Vicino a una macchia di cespugli scopre, con terrore, una mano mozzata. Poco più in là, gli arti amputati di un uomo sono disposti sul terreno a disegnare una celebre formula fisica. Il brutale omicidio turba la quiete del quartiere, ma soprattutto sconvolge l’instabile equilibrio del commissario Ansaldi, che con il trasferimento nella capitale sperava di aver trovato una tregua agli orrori cui ha assistito nella sua lunga carriera in polizia.

Meticoloso e sensibile, la sua grande umanità lo porta a essere preda perfetta dell’ansia e degli attacchi di panico. Ciononostante rimane un professionista integerrimo che davanti al dovere non si tira mai indietro: costi quel che costi, troverà l’assassino. Ma prima dovrà capire come creare uno spirito comune con gli agenti della sua squadra investigativa, non meno unici e fragili di lui. Insieme, diventeranno i Cinque di Monteverde…