“Il sicario di Omaha”, un’avventura dalla Thailandia a New York

Esce in ebook il romanzo di Marco Sanga, “Il sicario di Omaha”, protagonista al torneo letterario IoScrittore: un’avventura dalla Thailandia a New York

“Avevo partecipato alla prima edizione ma senza successo. I giudizi erano stati impietosi, ma giusti. La storia era molto buona, ma scritta davvero male, piena di cliché, insomma, da pivello. Da quel giorno ho iniziato a leggere moltissimo, a imparare dai migliori, e a scrivere e riscrivere le mie storie. Dieci anni dopo ho deciso di riprovarci…”.

Marco Sanga, pseudonimo dietro cui si cela un quarantacinquenne direttore di sala, racconta così il suo percorso di crescita attraverso il torneo letterario gratuito IoScrittore, promosso dal gruppo editoriale Mauri Spagnol e giunto alla 13esima edizione.

Sanga non si è fermato, ed è arrivato in finale: non a caso ora arriva la pubblicazione in ebook del suo romanzo Il sicario di Omaha, che ci porta nel folto più remoto della giungla thailandese, in mezzo a una tribù nomade di coltivatori di oppio, in cui cresce un ragazzo dalla pelle chiara e gli occhi color del cielo, Sean.

Nel villaggio più vicino, lungo il fiume che lambisce quelle verdi montagne, Suree, una ragazza pura e coraggiosa, si specchia per un attimo in quegli occhi e ne resta folgorata. Sembra l’inizio di una storia semplice, confinata in uno degli angoli più misteriosi e affascinanti della terra, limitata negli orizzonti e nelle opportunità, legato a ritmi e tradizioni ai confini del mondo. Ma Sean ha un destino particolare e terribile che lo insegue dalla nascita, impresso in una cicatrice sul palmo, che proprio il sentimento per Suree, intrepida e innamorata, contribuirà a scatenare.

L’intricata foresta, con le sue leggi e le sue forze assolute e primordiali altro non è che il quadro iniziale di un’avventura travolgente: il rapimento di Suree, l’affannosa ricerca da parte di Sean nei più torbidi locali di Bangkok, la lotta mortale contro un feroce trafficante, legato da mire oscure ai vertici della malavita internazionale, i Sette Picchi, la più malvagia delle cupole. Ma soprattutto l’incontro con Tiego, una sorta di picaro dei mari, che aiuterà il ragazzo a scoprire quanto sconvolgente sia il segreto che si porta dentro dalla nascita, quanto profonda sia la sua cicatrice e quanto eccezionale sia l’esistenza alla quale è destinato…

L’autore, che vive e lavora a Bergamo, nel 2005 aveva pubblicato Gunnar (ed. Il Filo), il suo primo romanzo.