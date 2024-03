Chi si nasconde in rete dietro un nickname non ha più possibilità di sfuggire…

Centinaia di persone individuate, servizio altamente professionale, massima riservatezza, indagini personalizzate. E no, non sono le solite frasi che si scrivono su un sito internet. Nickname Hunters Investigations, romanzo di Francesco Cellini protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore (promosso dal gruppo GeMS) ora disponibile in ebook, porta alla scoperta dell’agenzia investigativa più avanzata del Terzo millennio, in grado di mandare in pensione i vecchi detective…

Lo scopo principale della futuristica agenzia al centro della trama è scovare le vere identità dietro le migliaia di nickname che si trovano sparsi in rete. Per farlo, non è più necessario rischiare la pelle in luoghi poco raccomandabili e girare con la pistola. Le informazioni ormai si trovano tutte su Internet, basta saperle cercare. E avere il tempo per farlo…

Ed è proprio questo il metodo che verrà adottato per risolvere il Dossier @RIP, che si apre quando un cliente scopre che un dato giorno, a una data ora e in un luogo ben preciso verrà commesso un omicidio. Un omicidio di cui lui stesso sarà la vittima. Non resta molto tempo per sventare il delitto a colui che è il cuore operativo della Nickname Hunters Investigations: Cremalcarè Rossi, che ha deciso di fare il nickname hunter perché il suo nome è un nickname.

L’autore è nato in Toscana ma vive a Milano, dove lavora come creativo in un’agenzia pubblicitaria, e quando non inventa slogan va a correre e legge libri acquistati al mercatino dell’usato di piazza Diaz.