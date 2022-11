Premi: a Marzano il SuperMondello, a Starnone il Premio della giuria degli studenti

È Michela Marzano a vincere il SuperMondello 2022 con “Stirpe e vergogna” (Rizzoli), mentre a Domenico Starnone va il premio della giuria degli studenti per “Vita mortale e immortale della bambina di Milano”

È Michela Marzano a vincere il SuperMondello con Stirpe e vergogna (Rizzoli), mentre Domenico Starnone si aggiudica il Premio Mondello Giovani con Vita mortale e immortale della bambina di Milano (Einaudi): i due riconoscimenti sono stati assegnati a Palermo presso la Società Siciliana per la Storia Patria nell’ambito della cerimonia di premiazione della 48esima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello.

Lo scorso maggio, Domenico Starnone, Vincenzo Latronico e Michela Marzano sono stati eletti vincitori per la sezione Opera Italiana, mentre Mario Baudino è stato proclamato vincitore della sezione Mondello Critica.

I quattro vincitori sono stati designati dal Comitato di Selezione presieduto da Giovanni Puglisi e composto dagli scrittori e critici Alessandro Beretta, Nicola H. Cosentino e Antonella Lattanzi.

Il premio è curato e organizzato dalla Fondazione Sicilia, dal 2012 in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Per il quinto anno consecutivo i lavori dell’edizione sono stati realizzati insieme con la Fondazione Circolo dei lettori di Torino e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo.

IL SUPERMONDELLO E LA GIURIA DEI LETTORI QUALIFICATI

Michela Marzano con Stirpe e vergogna è stata votata in maggioranza dai componenti della Giuria dei Lettori Qualificati. I giurati, dislocati in tutta Italia, sono stati direttamente indicati dai librai di un circuito di 21 librerie segnalate dalla redazione dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore. Nei mesi scorsi ognuna di queste librerie ha inviato alla Segreteria del Premio un elenco di 5 lettori “forti”, in grado di formulare un giudizio letterario critico e ragionato. I lettori così selezionati hanno potuto esprimere la loro preferenza votando online.

IL MONDELLO GIOVANI E LA GIURIA DEGLI STUDENTI

La Giuria chiamata a decretare il Premio Mondello Giovani ha scelto Domenico Starnone. La Giuria quest’anno ha contato 120 studenti siciliani di dieci scuole palermitane, una scuola di Caltanissetta e una di Marsala. Gli studenti hanno letto i tre libri in gara e votato il loro romanzo preferito, motivando la scelta con un testo critico. Anche quest’anno ai componenti della Giuria degli Studenti il Mondello ha riservato un riconoscimento ufficiale, premiando le tre motivazioni ritenute migliori. Prima classificata: Sofia Di Lorenzo, Liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo; secondo classificato: Massimo Levantino, ISS Damiani Almeyda Crispi di Palermo; terzo Classificato: Emanuele Restivo, Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo.

Al Salone Internazionale del Libro 2022, Lorenzo Tomasin (giudice monocratico del Mondello 2022) aveva assegnato il Premio Autore Straniero alla scrittrice poi Premio Nobel Annie Ernaux.

IL MONDELLO, LA STORIA

Nato nel 1975 grazie a un gruppo di intellettuali palermitani, il Premio Mondello è giunto alla quarantottesima edizione. In più di quarant’anni di storia, undici fra gli scrittori che si sono aggiudicati il Premio sono successivamente ascesi alla gloria del Nobel per la Letteratura: Günter Grass, Josif Brodskij, V.S. Naipaul, Octavio Paz, Wole Soyinka, Josè Saramago, Seamus Heaney, Kenzaburo Oe, J.M. Coetzee, Doris Lessing e di recente Annie Ernaux. Tra gli altri vincitori ricordiamo: Milan Kundera, Javier Cercas, Adonis, Don DeLillo, Elizabeth Strout, Péter Esterházy, Marilynne Robinson, Alberto Moravia, Italo Calvino, Andrea Camilleri, Alberto Arbasino, Davide Enia, Herta Müller (Premio Nobel 2009), Colum McCann e Michel Houellebecq.