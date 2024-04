“Ricordatemi come vi pare – In memoria di me”: in arrivo un nuovo libro postumo di Michela Murgia

Dopo “Dare la vita”, uscito per Rizzoli a gennaio 2024, è in arrivo nelle prossime settimane con Mondadori un nuovo libro-postumo di Michela Murgia…

Mondadori pubblicherà infatti Ricordatemi come vi pare – In memoria di me: in attesa della copertina e del testo, nella presentazione si parla della “viva voce” di una delle intellettuali italiane più lucide e appassionate del nostro tempo” che torna così “a visitare lettrici e lettori” per quella che viene definita “una formidabile resa dei conti sul potere, il femminismo, la fede, la letteratura“.



La scrittrice sarda, venuta a mancare dopo una malattia il 10 agosto 2023, “alla vigilia di una morte che l’ha trovata gioiosa come una martire capace di cantare mentre avanza verso i leoni”, ha trascorso una settimana a raccontarsi a Beppe Cottafavi, suo editor e amico. Le registrazioni di quella sua ultima estate, ancora piena di storie come lo erano state le cinquanta precedenti, danno sostanza a questo libro”, arricchito da quattro racconti inediti e da altri testi perduti che l’autrice sarda ha scelto e indicato tra un ricordo e l’altro.