Nuovi romanzi young adult, per chi è in cerca di emozioni

Come abbiamo raccontato, è il momento della “rivincita” dei romanzi young adult, sempre più protagonisti tra le lettrici e i lettori più giovani (e non solo), e sempre più protagonisti nelle classifiche di vendita (anche grazie al passaparola su TikTok). Qui di seguito vi proponiamo tre nuove uscite, che storie ricche di emozioni…

Autrice: Margherita Pani è nata a Cagliari nel 1999. È appassionata di teatro e fan di Harry Potter. Studia arti dello spettacolo presso l’Accademia internazionale del musical. Sei il mio pericolo è il suo romanzo d’esordio.

Editore: Garzanti.

Genere: una storia d’amore fatta di ostacoli ed emozioni.

Pagine: 288.

Trama: capelli rossi e divisa inamidata, Hailey Cohen è la rappresentante degli studenti della prestigiosa Sacred Heart, una delle università più esclusive del paese. A differenza degli altri allievi, è riuscita a essere ammessa soltanto grazie alla sua determinazione e a una borsa di studio. Ma l’arrivo di Jake Carter potrebbe rovinare tutto ciò che ha costruito con fatica. Perché il padre di lui, Gerico, un ricco uomo d’affari, conosce un segreto che potrebbe costarle l’espulsione dalla scuola.

Consigliato a… chi ama le relazioni pericolose.

Cosa ci è piaciuto di più: l’alchimia tra i personaggi.

Autrice: Chloe Gong è un’autrice neozelandese di origine cinese che scrive narrativa per ragazzi. Il suo romanzo d’esordio del 2020, Queste gioie violente, è stato un bestseller del New York Times.

Editore: Mondadori, traduzione di Laura Miccoli. La casa editrice ha pubblicato anche il secondo capitolo, Questa violenta fine.

Genere: una rivisitazione del classico di William Shakespeare drammatica e intrigante.

Pagine: 396.

Trama: corre l’anno 1926 e a Shanghai, dove si consuma una faida sanguinosa tra due gang nemiche, lasciando la città inerme nella morsa del caos. Al centro di tutto c’è la diciottenne Juliette Cai che, dopo un passato lontano dagli affari di famiglia, ha deciso ora di prenderne in mano le redini e assumere il ruolo che le spetta di diritto nella Gang Scarlatta, un’organizzazione di criminali completamente al di sopra della legge. Ma non sono gli unici a voler imporre il proprio controllo sulla città. A contendere il loro potere, infatti, ci sono i Fiori Bianchi, nemici da generazioni. E dietro ogni loro mossa, c’è il loro rampollo, Roma Montagov, il primo amore di Juliette. Quando si diffonde una strana malattia in città, Juliette e Roma sono costretti a mettere da parte le armi – e il rancore che provano l’una per l’altro – e a iniziare a collaborare.

Consigliato a… chi vuole riscoprire Shakespeare in una veste totalmente nuova.

Cosa ci è piaciuto di più: l’ambientazione orientale.

Autrice: Carrie Leighton è una giovane scrittrice italiana, e usa uno pseudonimo. Lettrice appassionata di narrativa romance, ha esordito come autrice sulla piattaforma Wattpad, guadagnandosi l’affetto di una vasta community. Better è il suo primo libro.

Editore: Magazzini Salani.

Genere: una storia d’amore fatta di ostacoli ed emozioni.

Pagine: 480.

Trama: Vanessa, studentessa al secondo anno di college, ha un amore viscerale per i libri e la pioggia e un legame indissolubile con i suoi migliori amici. Segnata dal difficile divorzio dei genitori, ha trovato conforto in Travis, all’apparenza il bravo ragazzo che tutte le madri – compresa la sua – vorrebbero accanto alle loro figlie. Con lui spera di riuscire a costruire una felicità che ormai da troppo tempo le manca. Dopo due anni, però, anche quell’amore sembra essersi incrinato e nel cuore di Vanessa restano solo macerie. Almeno fino al momento in cui, a lezione, si imbatte per la prima volta in un nuovo compagno di corso.

Consigliato a… chi apprezza le storie in cui l’amore cambia tutto.

Cosa ci è piaciuto di più: la caratterizzazione della protagonista femminile.

