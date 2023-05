In libreria “Storie dal Wisconsin”, l’antologia curata dal romanziere americano Nickolas Butler e Giulio D’Antona. In questa raccolta, autori e autrici originari dello Stato americano – o che l’hanno scelto come loro casa – guidano lettrici e lettori alla scoperta della comunità che lo abita, oltre ogni preconcetto e semplificazione, al di là degli stereotipi