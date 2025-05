“Papa Leone XIV”: in uscita il primo libro sul nuovo Pontefice

In uscita il 20 maggio per Salani il libro “Papa Leone XIV”, il primo racconto della storia e della visione del nuovo Pontefice, a cura del vaticanista Saverio Gaeta, che spiega: “La sua poliedrica figura è ciò che occorreva alla Chiesa…” – I particolari

Molto si è detto negli ultimi giorni (anche a sproposito), sul nuovo Papa, Robert Francis Prevost. Dopo le prime frettolose analisi, uscirà il 20 maggio per Salani il primo libro sul nuovo Pontefice, il ritratto di Leone XIV firmato dal vaticanista Saverio Gaeta. Un viaggio nella storia e nella visione del nuovo Papa, attraverso parole, gesti e decisioni che segneranno il futuro della Chiesa cattolica.

A pochi giorni dall’elezione di Robert Francis Prevost, primo statunitense della storia sul soglio pontificio, arriva dunque in libreria (e, contestualmente, in edicola in allegato a Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e Oggi), il primo libro dedicato al nuovo Papa, firmato da uno studioso e conoscitore di questioni vaticane.

Il libro e l’autore

Papa Leone XIV. Il racconto del nuovo Papa e le sfide che dovrà affrontare è presentato come un viaggio nelle origini, nelle scelte e nelle battaglie del nuovo Pontefice, “un libro che unisce la ricostruzione della vita del nuovo Papa con la riflessione sui grandi temi che attendono la Chiesa nei prossimi anni”.

Dalla fumata bianca dell’8 maggio ai primi gesti del nuovo Papa – che ha esordito con un semplice e potente “Pace a tutti voi“– il libro offre una lettura del profilo di un Papa internazionale, vicino ai poveri, attento ai diritti umani e capace di parlare a un mondo in trasformazione.

A lui il compito di raccogliere l’eredità di Bergoglio e prendere in mano i tanti “processi avviati”: da queste sfide, analizzate da Gaeta, dipenderà il futuro di una Chiesa che sta affrontando un lungo cammino di rinnovamento. Una missione che Leone XIV ha raccolto con l’impegno di riportarla a essere un'”arca di salvezza che naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo”.

Le parole dell’autore e di Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani

“Leone XIV è l’incarnazione del carisma dell’Ordine agostiniano cui appartiene, che si fonda sul binomio carità e conoscenza”, sintetizza Saverio Gaeta. Che aggiunge: “Laureato in matematica ancor prima che in teologia, missionario con le gambe immerse nel fango e coordinatore delle scelte dei vescovi in tutto il mondo, oggi Pontefice, la sua poliedrica figura è ciò che occorreva alla Chiesa per saldare l’impeto evangelico di Giovanni Paolo II, la profondità culturale di Benedetto XVI, l’amore per i poveri sia spirituali sia materiali di Francesco“.

“Sono giorni emozionanti per tutti e per noi editori vivere l’arrivo di un nuovo Papa significa anche mettersi al servizio del pubblico, che vuole conoscere chi è la nuova personalità religiosa scelta a capo della Chiesa cattolica. Ancora una volta la casa editrice Salani, come era già successo con Papa Bergoglio nel marzo del 2013, con un lavoro serratissimo di squadra ha appoggiato la competenza di un vaticanista esperto come Saverio Gaeta. Mettendo insieme le forze in tempi super rapidi, presentiamo un libro molto documentato, senza perdere la qualità che ci contraddistingue in tutte le nostre pubblicazioni“, dichiara Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani.