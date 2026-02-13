Giornate di lettura ad alta voce nelle scuole: le novità della 12esima edizione di Libriamoci

Appuntamento oggi, 13 febbraio, con l’evento inaugurale della 12esima edizione di Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole, la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura che – d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – porta la lettura ad alta voce nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, dal nido fino alle superiori.

Oltre 134 mila ragazze e ragazzi coinvolti

Libriamoci prende il via lunedì 16 febbraio e, per la sua dodicesima edizione, si estende su due settimane, coinvolgendo oltre 134 mila ragazze e ragazzi, in più di un migliaio di scuole italiane, anche all’estero, grazie a oltre 5.500 lettori volontari tra cui autori e autrici, traduttori e illustratori e giornalisti.

Il tema istituzionale della dodicesima edizione di Libriamoci trae ispirazione dal Cantico delle creature: Ogni libro è una creatura viva, punto di partenza di una riflessione sulla lettura come strumento di relazione e armonia, attraverso tre filoni principali: Cantare la bellezza è il percorso dedicato a poesie, fiabe e filastrocche, racconti fantastici o illustrati che, attraverso il linguaggio, traspongono sulla pagina la bellezza del creato; Creature in cammino percorre la narrativa alla ricerca di compagni di viaggio e storie da condividere, si alimenta attraverso le emozioni che costellano i paesaggi interiori di personaggi e lettori; Creature del nostro tempo si propone invece di indagare il presente attraverso saggi e reportage, costruendo un dialogo sulle sfide della società contemporanea.

Laboratori in cui la lettura incontra la musica, maratone letterarie e sessioni di lettura collettiva, poetry slam e laboratori creativi

A partire da questi filoni, insegnanti e docenti propongono attività pensate per coltivare negli studenti il piacere di leggere: laboratori in cui la lettura incontra la musica, maratone letterarie e sessioni di lettura collettiva, poetry slam e laboratori creativi per realizzare albi illustrati e silent book, andando incontro al gusto di tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi.

Come ha sottolineato Giuseppe Iannaccone, Presidente del Centro per il libro e la lettura: “Nell’Ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, simbolo di comunità e fratellanza nella storia italiana ed europea, la scelta del tema della dodicesima edizione di Libriamoci vuole porsi in continuità con le celebrazioni che ricordano questo personaggio straordinario, traendo spunto dal suo Cantico, primo testo letterario scritto in volgare”, e aggiunge, parlando della lettura ad alta voce: “Ha un valore inestimabile nell’avvicinare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ai libri: una vera e propria pratica comunitaria e condivisa, che si realizza pienamente all’interno delle classi durante i giorni di Libriamoci“.

Dal tema istituzionale dell’edizione prende il via anche l’evento inaugurale che aprirà le danze di Libriamoci 2026, che si terrà venerdì 13 febbraio alle ore 12 all’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Pistoia – Capitale Italiana del Libro 2026 e partner della campagna – organizzato in collaborazione con KIDDO – Indipendentemente leggo, partner della campagna. L’incontro vuole proporre una riflessione sul valore della lettura come esperienza condivisa e trasformativa.

Una rete di collaborazioni gravita attorno a Libriamoci: partendo dai partner istituzionali, primi fra tutti il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha inviato alle scuole di ogni ordine e grado la circolare con l’invito ad aderire e le relative istruzioni; il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha diramato l’iniziativa alla rete del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo (SFIM), le istituzioni scolastiche italiane all’estero; l’AIE-Associazione Italiana Editori, che ha diffuso l’iniziativa ai propri associati, favorendo la partecipazione delle case editrici e dei loro autori e autrici; anche il Salone Internazionale del Libro di Torino sostiene la campagna, fungendo da cassa di risonanza per diffondere l’invito a lettori e docenti; è preziosa inoltre l’adesione delle molte associazioni che diramano e promuovono la campagna: ADI – Associazione degli Italianisti, AIB – Associazione Italiana Biblioteche, AICI – Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, ALI – Associazione Librai Italiani e ADEI – Associazione degli Editori Indipendenti, che hanno esteso l’invito a partecipare ai rispettivi associati, BPER Banca ha esteso alla propria rete interna l’invito a candidarsi come lettori volontari e l’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che ha dato il patrocinio.

Tanti gli attori che, a diverso titolo, prendono parte alla diffusione della lettura: i lettori volontari, ma anche i giornalisti e le giornaliste delle redazioni di la Repubblica eil Messaggero, che porteranno il proprio mestiere nelle classi, per permettere a studenti e studentesse di conoscere da vicino metodi e strumenti del giornalismo; i rappresentanti delle Città che leggono, i cui Sindaci, assessori e bibliotecari comunali si sono messi a disposizione come lettori incontrando alunni e alunne grandi e piccoli delle diverse scuole dei loro comuni; e le case editrici, con le autrici e gli autori coinvolti.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Le collaborazioni con le Fondazioni

Adesione anche da parte delle Fondazioni: prosegue l’intesa con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che partecipa a Libriamoci con il progetto Storie di periferia, e con la Fondazione Circolo dei lettori che ha diffuso attraverso i suoi canali la campagna; rinnovato anche l’accordo di diffusione del progetto con Fondazione CON IL SUD, e con la Fondazione LIA, che porta nelle classi incontri esperienziali e coinvolgenti del format Reading al Buio®, ideato per promuovere l’accessibilità digitale e l’inclusione socio-culturale delle persone con disabilità visiva.

Presente anche quest’anno la collaborazione della Fondazione Luigi Einaudi, con l’Osservatorio Carta, Penna & Digitale, della Fondazione Circolo dei Lettori, che ha esteso l’invito a partecipare alla sua rete, della Fondazione Natalino Sapegno, impegnata in un’opera di coinvolgimento e promozione della lettura su tutto il territorio della Valle d’Aosta, della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che ha reso fruibile sul sito di Libriamoci il testo dell’edizione critica di Pinocchio pubblicato nel 1983, in occasione del centenario del libro, realizzato in collaborazione con l’Accademia della Crusca, della Fondazione Ugo da Como, di cui alcuni associati hanno accolto l’invito a partecipare come lettori e della Fondazione il Vittoriale degli Italiani che ha organizzato una serie di letture nei suoi spazi. A queste si aggiungono anche le nuove collaborazioni con la Federazione Carta e Grafica, che diffonde la campagna alla sua rete e con Fondazione Treccani Cultura con il progetto Ti Leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura. L’esistenza in versi.

E ancora, rinnovata partecipazione anche quella del Concorso letterario nazionale Lingua Madre, che ha coinvolto diversi istituti piemontesi nella lettura della più recente antologia Lingua Madre Duemilaventicinque. Racconti di donne non più straniere in Italia (Edizioni SEB27); di Nati per Leggere – Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, che ha coinvolto i suoi lettori e informato le reti locali e regionali; della Fiera della Microeditoria, che ha condiviso l’informativa su Libriamoci con le scuole del territorio; del Centro Nazionale di Studi Dannunziani, che ha coinvolto la propria rete di collaboratori; e del Premio nazionale di cultura Benedetto Croce. Diverse anche le adesioni provenienti dalla rete dei patti per la lettura, stipulati dalle Città che leggono: il Patto di Milano per la lettura, il Patto di Teramo per la lettura e il Patto per la lettura di Bologna, i cui lettori incontreranno studenti e studentesse delle scuole dei territori.

Come partecipare con la propria classe

Per poter partecipare alla manifestazione, gli insegnanti, che nel periodo di svolgimento della campagna avranno realizzato una o più attività di lettura, potranno iscriversi alla banca dati sul sito ufficiale. Dopo la convalida delle iniziative inserite, sarà possibile scaricare dalla propria area utente in banca dati l’attestato ufficiale di partecipazione.