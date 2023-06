Nelle tracce della prima prova della Maturità 2023 Piero Angela, Moravia e Quasimodo

Al via con la prima prova la Maturità 2023. Ecco le tracce a disposizione dei maturandi

Al via con la prima prova (e la consueta attesa per le tracce) la Maturità 2023. Sei ore di tempo per gli studenti e le studentesse alle prese con lo scritto degli esami.

Tre le tipologie d’esame a disposizione dei maturandi (nel 2023 la prima prova di italiano vede protagonisti 536mila studenti), per un totale di sette tracce.

ECCO LE TRACCE COMPLETE PUBBLICATE SUL SITO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Nelle tracce della prima prova trova spazio Alla nuova luna del poeta premio Nobel Salvatore Quasimodo (contenuta nella raccolta La terra impareggiabile):

Ecco la poesia di Quasimodo:

Alla nuova luna

In principio Dio creò il cielo

e la terra, poi nel suo giorno

esatto mise i luminari in cielo

e al settimo giorno si riposò

Dopo miliardi di anni l’uomo,

fatto a sua immagine e somiglianza,

senza mai riposare, con la sua

intelligenza laica,

senza timore, nel cielo sereno

d’una notte d’ottobre,

mise altri luminari uguali

a quelli che giravano

dalla creazione del mondo. Amen.

Da Quasimodo allo scrittore Alberto Moravia con un brano tratto da Gli Indifferenti, capolavoro del 1929.

Presenti inoltre a L’idea di nazione (Laterza) di Federico Chabod e Dieci cose che ho imparato (Mondadori) di Piero Angela.

Tra le tracce è citata la giornalista Oriana Fallaci, autrice di Intervista con la storia.

I maturandi hanno a disposizione anche un estratto dall’articolo di Marco Belpoliti Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp, uscito su Repubblica nel 2018.

Non solo: studentesse e studenti hanno trovato anche una lettera dell’ex ministro Patrizio Bianchi sugli esami.

La seconda prova è in programma giovedì 22 giugno.