Addio a Silvio Berlusconi, l’ex premier e leader di Forza Italia muore a 86 anni

È morto questa mattina alle 9:30 Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, che soffriva ormai da tempo di leucemia mielomonocitica cronica, era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano. Figura divisiva e discussa, nel 1975 ha dato vita alla società finanziaria Fininvest e nel 1993 a Mediaset (secondo polo televisivo in Italia dopo la Rai). Da Mediaset all’editoria con Mondadori, dall’edilizia al Milan, ripercorriamo la vita di uno dei politici più influenti del panorama italiano

Una notizia destinata inevitabilmente a fare rapidamente il giro del mondo. Per molti, la fine di un’epoca. È morto questa mattina alle 9:30 Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano dove erano arrivati il fratello Paolo e i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Il politico 86enne soffriva ormai da tempo di leucemia mielomonocitica cronica, per cui era stato ricoverato una prima volta a inizio aprile per alcune complicazioni respiratorie.

Silvio Berlusconi, figura divisiva e discussa all’interno del panorama sociopolitico italiano, dopo aver iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo dell’edilizia, nel 1975 ha dato vita alla società finanziaria Fininvest e nel 1993 a Mediaset (secondo polo televisivo in Italia dopo la Rai) nelle quali convergono altre società come, a partire dal 1991, Arnoldo Mondadori Editore. Dal febbraio 2003, la figlia Marina Berlusconi è Presidente del gruppo Mondadori (di cui Fininvest S.p.A. controlla il 53,3%).

In ricordo dell’ex premier scomparso, il presidente dell’AIE Ricardo Franco Levi ha dichiarato: “L’Associazione Italiana Editori è a fianco della presidente del Gruppo Mondadori, dottoressa Marina Berlusconi, e di tutta la famiglia per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi”. E ancora: “Sotto la sua guida prima e con il passaggio di testimone alla figlia Marina dopo, il Gruppo Mondadori è sempre cresciuto mettendo il libro al centro della sua attività, interpretando così al meglio una lunga tradizione che fa di Segrate uno dei principali punti di riferimento per l’editoria italiana”.

Negli anni Berlusconi è stato protagonista del mercato editoriale non solo dal punto di vista delle acquisizioni di quote societarie, ma anche come oggetto di numerosi libri incentrati sul suo personaggio e sul suo ruolo politico (tra cui Una storia italiana di Gianni Barbacetto e Il cavaliere nero di Paolo Biondani e Carlo Porcedda, entrambi pubblicati da Chiarelettere).

Oltre alle pubblicazioni cartacee, il Cavaliere è stato al centro anche di numerose serie televisive e film. Tra gli ultimi, Loro, film del 2018 diretto da Paolo Sorrentino in cui sono trattate le vicende professionali, politiche e private di Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Ma anche la serie 1992, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, in cui vengono narrate le vicende corrotte di Tangentopoli, che negli anni Novanta sconvolsero l’Italia e cancellarono i vecchi partiti politici. Senza dimenticare Il caimano, film del 2006 diretto da Nanni Moretti con Silvio Orlando, Margherita Buy e Jasmine Trinca.

Da segnalare anche un documentario, My Way (distribuito da Amazon Prime e tratto dall’omonimo libro pubblicato da Rizzoli), dove l’ex presidente del Consiglio dei Ministri italiano racconta in prima persona la propria carriera, attraverso immagini inedite e interviste a colleghi ed amici.

In più occasioni il mondo della cultura e quello dell’editoria si sono divisi sulla sua figura (imprenditoriale ed editoriale) e negli anni non son mancate le polemiche, date dagli scandali che hanno reso turbolenta la scena politica del Bel Paese per più di vent’anni.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…