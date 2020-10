Un bando da 1,5 milioni di euro a sostegno della lettura: ecco come partecipare

Fino al 16 dicembre è possibile partecipare al bando “Per il Libro e la Lettura” della Fondazione Cariplo, che punta a sostenere iniziative per incrementare il numero di lettori in tutte le fasce della popolazione – I dettagli

In un anno molto difficile anche per il mondo del libro, colpito dalla pandemia, arriva un’iniziativa a cura di Fondazione Cariplo, che sostiene la lettura attraverso il bando Per il Libro e la Lettura: 1,5 milioni di euro per promuovere iniziative che favoriscano questa pratica, considerata una necessaria abitudine quotidiana per tutte le fasce della popolazione. La lettura – si spiega – è infatti “uno strumento essenziale per l’inclusione sociale, culturale e quindi economica dei cittadini. Agevola l’accesso alla conoscenza e all’informazione, oltre a svolgere un ruolo abilitante nei confronti di tutte le forme di partecipazione”.

Durante l’emergenza Covid-19, abbiamo assistito a una trasformazione dei confini tra ambiti di vita, lavoro e apprendimento che sono entrati fortemente nella sfera domestica e il digitale – quando accessibile – si è imposto come il principale strumento di lavoro, istruzione, informazione e intrattenimento, esasperando i preesistenti divari sociali e culturali (il 31% della popolazione italiana che non usa la rete è rimasto completamente escluso dai circuiti culturali). La pandemia ha messo in luce un divario tra le condizioni di accesso alla partecipazione culturale, evidenziando delle fratture economicosociali; a fronte di questo è necessario un incremento di attività culturali che aiuti la comunità ad accorciare queste le distanze e per questo Fondazione Cariplo sostiene “che sia opportuno continuare ad aver cura del settore culturale anche e soprattutto durante la fase attuale”.

Con questo bando la Fondazione “sceglie di rinnovare il proprio impegno prestando particolare attenzione alle fasce della popolazione con minori opportunità e alle aree marginali, per favorire processi di inclusione sociale e culturale e contrastare fenomeni crescenti di povertà educativa.

L’obiettivo generale del bando è ampliare la “base sociale” della lettura, ovvero incrementare il numero di lettori in tutte le fasce della popolazione, anche tra quanti spesso rinunciano al piacere della lettura per mancanza di tempo. In quest’ottica la Fondazione intende sostenere progetti che stimolino la curiosità e il piacere di leggere soprattutto tra i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti; tra gli anziani; tra le persone adulte con scarsa propensione alla lettura e/o con minori opportunità. Particolare attenzione verrà dedicata agli interventi nelle aree fragili del territorio di riferimento della Fondazione o nelle periferie dei grandi centri urbani, per stimolare il protagonismo delle comunità attraverso percorsi radicati nel territorio.

Spiega Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo: “(…) Sostenere la lettura significa sostenere la crescita personale: investire sulle persone, su tutte le persone, è alla base delle scelte di Fondazionee della scelta di continuare, in un momento così difficile, a investire sulla cultura, che per noi rimane uno dei pilastri su cui costruire il futuro.”

Andrea Mascetti, Coordinatore della commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, aggiunge: “Leggere è una opportunità immensa. Un tempo le librerie di famiglia permettevano a un giovane di esplorare il mondo. Oggi sempre meno persone hanno accesso a queste piccole miniere di conoscenza e possibilità. Fondazione Cariplo vuole gettare un sasso nello stagno e chiamare a raccolta tutti coloro che ritengono la lettura, i libri, le librerie e i librai, un mezzo di elevazione culturale e spirituale di cui non possiamo fare a meno.”

Aperto fino al 16 dicembre 2020, il bando è disponibile al seguente link.