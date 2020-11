L’ostello giapponese in cui sentirsi uno scrittore “assediato” dagli editor

La via più sicura verso un indiscusso successo letterario? Un accanito team di editor, ovviamente, che segua passo passo lo sviluppo del manoscritto. Questo il piano di ritiro letterario di Homeikan, l’ostello che trasforma i clienti in scrittori alle prese con il loro ultimo (e interminabile) capolavoro – I particolari su un’esperienza davvero particolare

La fama internazionale, l’apprezzamento della critica e milioni di copie vendute non sono esattamente le esperienze più comuni per uno scrittore di successo, e i giapponesi sembrano saperlo bene. Per questo, nel cuore di Tokyo, a pochi minuti di cammino dalla Todae-mae Station, un tradizionale ryokan offre un’esperienza del tutto insolita: quello che viene chiamato Bungo Kanzume Plan (“piano di ritiro letterario”) permette ai clienti dell’hotel di immedesimarsi in un’autrice o un autore in ritiro creativo, alle prese con la consegna di un manoscritto. Ne ha parlato Lithub.com, che cita Soranews24.com.



Mentre un normale ryokan prevede una permanenza rilassante, tra un bagno termale e una notte passata a dormire su un tatami, il Bungo Kazume Plan impone una rigida autodisciplina per aiutare i clienti a consegnare i propri articoli, rendiconti o romanzi in perfetto orario.

L’ostello Homeikan mette infatti a disposizione, oltre a un classico tavolino basso da scrittore, un intero team di editor pagato per assistere al vostro lavoro… mettendo pressione. Ad esempio, chiamando il telefono della stanza ogni ora per accertarsi che il lavoro stia procedendo come previsto, oppure sequestrando il cellulare per impedire ulteriori distrazioni sui social network.



Aggirandosi per le aree comuni dell’albergo, non è difficile imbattersi in cartelli appesi alle pareti che domandano “come procede il lavoro?”.

E potrebbe capitare, affacciandosi alla finestra, di scorgere capannelli di finti fan che sventolano striscioni con scritto “quando arriva il prossimo libro?”, mentre scrutano con il binocolo. E non sarà possibile nemmeno twittare che la prossima opera sarà pronta a breve, perché la camera non sarà dotata di wi-fi… a meno che non convinciate gli editor di averne assolutamente bisogno.

Fotografia header: da Soranews24