A Milano la maratona poetica “I poeti non dormono la notte”

Al Teatro Elfo Puccini di Milano, dalle ore 21 di domenica 19 febbraio alle ore 21 di lunedì 20 febbraio, l’appuntamento con “I poeti non dormono la notte”. Con oltre 200 tra lettori e autori, per un percorso fatto di parole, incontri, performance, filmati, incursioni musicali… – I particolari e i protagonisti

Milano ospita I poeti non dormono la notte, una ventiquattr’ore di poesia realizzata a partire da un’idea di Francesca Alfano Miglietti, che ha chiamato a raccolta amici e sostenitori tra cui Agenzia X, Paolo Bazzani, Ella e Antonio Capaldo, Francesca Lavazza, Mariagrazia Mazzitelli, Fabio Novembre, Emiliano Ponzi, Patrizia e Antonio Marras, Maida Mercuri, Antonella Rana e il Teatro Elfo Puccini.

L’evento ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Milano e si avvale della media parternship del Corriere della Sera.

“Un’intera notte e un intero giorno alla scoperta della poesia come luogo, come direzione, come viaggio, come mare“, così viene presentato l’appuntamento.

“Ventiquattr’ore di poesia non bastano, ma sono un tentativo quasi rivoluzionario di ricordare che, tra gli infiniti modi di guardare alla realtà, c’è anche quello filtrato dalla lente della poesia”.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, “è dedicato e aperto a tutti, e sovverte l’immagine rarefatta ed elitaria che comunemente definisce la poesia, rivolgendosi a un pubblico ampio, compresi bambini, ragazzi ed anziani, anime solitarie, coppie e famiglie, insonni cronici e nottambuli e vedrà avvicendarsi sul palco oltre 200 tra lettori e autori, per un percorso fatto di parole, incontri, performance, filmati, incursioni musicali, che si susseguono in una serie di interventi originali, appassionati, discreti, timidi, spavaldi”.

Saranno presenti poeti, italiani e stranieri, viventi e non, attrici e attori, editori, il direttore della Fondazione Cesare Pavese, studenti e professori, gli organizzatori del Premio Alberto Dubito, i poeti della Lega Italiana Poetry Slam, artisti e designer, musicisti e cantanti, cuochi e sommelier, costumisti e architetti, medici e psicoanalisti, giornalisti e commentatori, e gli allievi delle scuole civiche, cercatori di parole, lettori e sostenitori.

Il progetto vuole essere un evento in cui la poesia, che ci ricorda cosa si provi a esser vivi, abbraccia altre

forme ed esce dalla pagina stampata.

Poche regole, molta magia: ai lettori è stato chiesto di portare una o più poesie da leggere che verranno svelate solo una volta saliti sul palco, secondo una scaletta suddivisa in maratone da un’ora e mezza di full immersion in cui ogni lettore ha 5 minuti a disposizione, per un totale di 960 minuti di poesia parlata, sentita, vissuta, recitata, segnata e performata.

La Fondazione Famiglia Rana, da sempre sostenitrice della Cultura Sorda, provvederà per tutte le ventiquattro ore ad un servizio di traduzione simultanea in LIS – Lingua Italiana dei Segni, per rendere la poesia godibile anche a chi ascolta con gli occhi.

Oltre all’anima verrà nutrito anche il corpo, grazie a Pastificio Rana, Lavazza, Ella e Antonio Capaldo di Feudi di San Gregorio, Birrificio Lambrate e Maida Mercuri: durante le interruzioni tra una sessione di poesia e l’altra, che dureranno sempre 30 minuti, sarà possibile mangiare pasta fresca ripiena, bere un caffè e brindare con un bicchiere nelle postazioni allestite nel foyer del teatro.

Per rispetto dei lettori e del pubblico presente, l’accesso alla sala è consentito solo all’inizio di ogni sessione poetica (all’incirca ogni ora e mezza).

I Poeti Non Dormono La Notte è un appuntamento di Elfo50, palinsesto di eventi per i 50 anni del Teatro dell’Elfo.

