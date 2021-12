Onomatopea: significato ed esempi

Che cos’è l’onomatopea? E come si diversifica dall’allitterazione? Ecco il significato e alcuni esempi di utilizzo di questa figura retorica, molto utilizzata nella storia della letteratura e fonte di ispirazione anche in campo artistico e fumettistico

Significato dell’onomatopea

L’onomatopea è una figura retorica di suono la cui denominazione deriva dal greco ὄνομα, -ατος (“nome”) e ποιέω (“fare”), e che quindi significa letteralmente “creare un nome”. Questa figura retorica (a volte chiamata anche fonosimbolismo) serve a evocare un particolare suono nella modalità più facilmente distinguibile e più diretta possibile.

In particolare le onomatopee sono utilizzate per riprodurre:

il verso di un animale (miao, bau, chichiricchì, cra cra, zzz);

il suono scaturito da un’azione (etcciù, brr, ah ah, smack, sniff, snap);

il rumore prodotto da un oggetto (dlin dlon, crac, ciuf ciuf, clic, bang, crash).

L’onomatopea può essere composta da una sola parola o da più di una, e a volte può basarsi sulla ripetizione di un gruppo fonetico (ra ta ta ta, plin plin). Quando dall’onomatopea viene invece creata una parola vera e propria, (sostantivo o verbo, come per esempio miagolio, scricchiolio, muggire, bisbigliare, borbottare, ronzare, ticchettio), si parla di onomatopee improprie o di parole di origine onomatopeica.

Spesso la comunicazione di un suono specifico risulta più diretta di lunghe perifrasi descrittive, per via del suo basarsi sulla sua imitazione, anche se a questo proposito è interessante notare che le onomatopee riguardanti lo stesso suono cambiano in base alla lingua in cui le si utilizza, nonostante possano dare l’impressione di essere “universali” nella loro rappresentatività. Il tentativo di imitazione varia infatti in base ai fonemi e alla grafia della lingua in questione. Basti pensare a come si modulano alcune onomatopee indicanti il verso degli animali, come per esempio miao in italiano, che si trasforma in meow in inglese.

Proprio per la loro semplicità, le onomatopee vengono legate in particolare al tipo di registro e linguaggio adatto ai più piccoli. Non per questo, però, il loro uso deve essere considerato “basso”: sono infatti molti i poeti della letteratura italiana ad averle utilizzate.

Esempi di onomatopea

Una particolare classe di onomatopee è quella nata e utilizzata nei fumetti, specialmente in quelli di origine americana. Le onomatopee assumono un ruolo particolarmente importante dal momento in cui si diffondono le storie di supereroi, nelle quali diventano fondamentali per la descrizione dei combattimenti. In tutti i fumetti, poi, questa figura retorica assume un ruolo primario, costituendo un testo che entra a far parte della scena stessa anziché essere inserito nelle vignette.

L’onomatopea è stata molto utilizzata anche nella poesia italiana, specialmente nelle poesie futuristiche e da Giovanni Pascoli. Ecco alcuni esempi di onomatopea in poesia:

“Dov’era la luna ? Ché il cielo

notava in un’alba di perla,

ed ergersi il mandorlo e il melo

parevano a meglio vederla.

Venivano soffi di lampi

da un nero di nubi laggiù:

veniva una voce dai campi:

chiù…

Le stelle lucevano rare

tra mezzo alla nebbia di latte:

sentivo il cullare del mare,

sentivo un fru fru tra le fratte;

sentivo nel cuore un sussulto,

com’eco d’un grido che fu.

Sonava lontano il singulto:

chiù…

Su tutte le lucide vette

tremava un sospiro di vento;

squassavano le cavallette

finissimi sistri d’argento

(tintinni a invisibili porte

che forse non s’aprono più?… );

e c’era quel pianto di morte…

chiù…”

Pascoli, L’assiuolo, Myricae

“…

Sciacqua, sciaborda,

scroscia, schiocca, schianta,

romba, ride, canta,

accorda, discorda,

tutte accoglie e fonde

le dissonanze acute

nelle sue volute

profonde,

libera e bella, numerosa e folle,

possente e molle,

creatura viva

che gode

del suo mistero

fugace.

…”



G. D’Annunzio, L’onda, Alcyone

(come abbiamo visto in questo caso si tratta di onomatopee improprie)

“…

Clof, clop, cloch,

cloffete,

cloppete,

clocchette,

chchch……

È giù,

nel cortile,

la povera

fontana

malata;

che spasimo!

…”

Palazzeschi, La fontana malata, Poemi

“…

forza che gioia vedere udire fiutare tutto

tutto taratatatata delle mitragliatrici strillare

a perdifiato sotto morsi shiafffffi traak-traak

frustate pic-pac-pum-tumb bizzzzarrie

salti altezza 200 m. della fucileria

Giù giù in fondo all’orchestra stagni

diguazzare buoi buffali

pungoli carri pluff plaff impen-

narsi di cavalli flic flac zing zing sciaaack

ilari nitriti iiiiiii… scalpiccii tintinnii

battaglioni bulgari in marcia croooc-craaac

[ LENTO DUE TEMPI ] Sciumi Maritza

o Karvavena croooc-craaac grida degli

ufficiali sbataccccchiare come piatttti d’otttttone

pan di qua paack di là cing buuum

cing ciak [ PRESTO ] ciaciaciaciaciaak

su giù là là intorno in alto attenzione

sulla testa ciaack bello Vampe

…”

Marinetti, Zang Tumb Tumb

Differenza tra onomatopea e allitterazione

Anche l’allitterazione è una figura retorica di suono, il cui scopo è quello di richiamare alla mente un particolare stimolo uditivo. Si distingue dall’onomatopea perché non consta di una parola, ma si crea tramite la ripetizione di una lettera o di una sillaba in un verso, in una strofa o in un’intera poesia. Ecco un esempio di allitterazione:

“Fresche le mie parole ne la sera

ti sien come il fruscìo che fan le foglie

del gelso ne la man di chi le coglie

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta

su l’alta scala che s’annera

contro il fusto che s’inargenta

…”

D’Annunzio, La sera fiesolana, Alcyone